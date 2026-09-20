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Корпус Lian-Li O11 Air Mini белый (G99.O11AMW.00) купить с доставкой в Москве
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Корпус Lian-Li O11 Air Mini белый (G99.O11AMW.00)

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Корпус Lian-Li O11 Air Mini белый (G99.O11AMW.00) - фото 1
Корпус Lian-Li O11 Air Mini белый (G99.O11AMW.00) - фото 2
Корпус Lian-Li O11 Air Mini белый (G99.O11AMW.00) - фото 3
Корпус Lian-Li O11 Air Mini белый (G99.O11AMW.00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Lian-Li O11 Air Mini белый (G99.O11AMW.00) - фото 1
  • Корпус Lian-Li O11 Air Mini белый (G99.O11AMW.00) - фото 2
  • Корпус Lian-Li O11 Air Mini белый (G99.O11AMW.00) - фото 3
  • Корпус Lian-Li O11 Air Mini белый (G99.O11AMW.00) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675201
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
288x384x400
Макс. высота процессорного кулера
167
Максимальная длина видеокарты
362
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
11

Описание товара Корпус Lian-Li O11 Air Mini белый (G99.O11AMW.00)

Корпус LIAN LI PC-O11 Mini Air [G99.O11AMW.R0] на ножках относится к форм-фактору Mid-Tower. Это значит, что он не занимает много места на компьютерном столе или под ним, но при этом позволяет разместить внутри большое количество «офисных» или игровых компонентов. При этом устройство выглядит оригинально – оно выполнено в белом цвете, а его лицевая панель представлена металлической сеткой. В основном же корпус LIAN LI PC-O11 Mini Air [G99.O11AMW.R0] состоит из стали, пластика и стекла. Боковые панели фиксируются на винты сзади.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li O11 Air Mini белый (G99.O11AMW.00)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
288x384x400
Макс. высота процессорного кулера
167
Максимальная длина видеокарты
362
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус LIAN LI PC-O11 Mini Air [G99.O11AMW.R0] на ножках относится к форм-фактору Mid-Tower. Это значит, что он не занимает много места на компьютерном столе или под ним, но при этом позволяет разместить внутри большое количество «офисных» или игровых компонентов. При этом устройство выглядит оригинально – оно выполнено в белом цвете, а его лицевая панель представлена металлической сеткой. В основном же корпус LIAN LI PC-O11 Mini Air [G99.O11AMW.R0] состоит из стали, пластика и стекла. Боковые панели фиксируются на винты сзади.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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