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Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX)

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Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 1
Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 2
Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 3
Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 4
Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 5
Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 6
Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 7
Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 8
Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 9
Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 10
Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 11
Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 12
Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 13
Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 1
  • Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 2
  • Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 3
  • Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 4
  • Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 5
  • Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 6
  • Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 7
  • Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 8
  • Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 9
  • Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 10
  • Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 11
  • Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 12
  • Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 13
  • Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 060 руб. 
Начислим 161 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 675199
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX)
10 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235x501x475
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
435
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм, верхних 3 x 120, 140 мм
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x, USB 3.0 x2, 3.5 мм jack x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX)

Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.

Отзывы о товаре Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235x501x475
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
435
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм, верхних 3 x 120, 140 мм
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 x, USB 3.0 x2, 3.5 мм jack x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус Formula Air Power G5 EX черный (AIR POWER G5 EX) - по цене 10060 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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