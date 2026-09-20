Корпус Deepcool CH560 черный (R-CH560-BKAPE4-G-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675197
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
230 х 471 х 458 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
на передней панели: 3x120 мм или 3x140 мм, на задней панели: 1x120 мм или 1x140 мм, на верхней панели: 3x120 мм или 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB 3.1 Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х51х30
Вес, кг.
7.5
Описание товара Корпус Deepcool CH560 черный (R-CH560-BKAPE4-G-1)
Черный корпус DEEPCOOL CH560 [R-CH560-BKAPE4-G-1] создан для того, чтобы объединить множество компонентов в мощную игровую систему. Внутри найдется место для вентиляторов и системы жидкостного охлаждения, видеокарты длиной до 38 см и блока питания до 17 см. Боковое окно выполнено из закаленного стекла, а лицевая панель – из металлической сетки. Через нее видно кулеры с подсветкой. DEEPCOOL CH560 [R-CH560-BKAPE4-G-1] относится к среднеразмерному типу Mid-Tower. Его боковые панели фиксируются на магниты. Внутри предусмотрены пылевой фильтр и фиксаторы для прокладывания кабелей вдоль стенок.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
230 х 471 х 458 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
на передней панели: 3x120 мм или 3x140 мм, на задней панели: 1x120 мм или 1x140 мм, на верхней панели: 3x120 мм или 2x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB 3.1 Type-C, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Черный корпус DEEPCOOL CH560 [R-CH560-BKAPE4-G-1] создан для того, чтобы объединить множество компонентов в мощную игровую систему. Внутри найдется место для вентиляторов и системы жидкостного охлаждения, видеокарты длиной до 38 см и блока питания до 17 см. Боковое окно выполнено из закаленного стекла, а лицевая панель – из металлической сетки. Через нее видно кулеры с подсветкой. DEEPCOOL CH560 [R-CH560-BKAPE4-G-1] относится к среднеразмерному типу Mid-Tower. Его боковые панели фиксируются на магниты. Внутри предусмотрены пылевой фильтр и фиксаторы для прокладывания кабелей вдоль стенок.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Корпус Deepcool CH560 черный (R-CH560-BKAPE4-G-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Deepcool CH560 черный (R-CH560-BKAPE4-G-1)