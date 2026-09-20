Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675195
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
280x460x428 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
8
Описание товара Корпус Formula Crystal Z9 FLOE черный (CRYSTAL Z9 FLOE B)
Корпус Formula Crystal Z9 FLOE впечатляет своим бескаркасным панорамным дизайном с углом обзора 270 градусов, позволяя в полной мере насладиться видом внутренних компонентов. Он сочетает в себе эстетику и передовые технологии, обеспечивая превосходные характеристики охлаждения и эффективную систему отвода тепла. Гибкая конфигурация корпуса позволяет адаптировать его под любые нужды, а интеллектуальное решение для хранения жесткого диска и управления кабелями делает сборку и обслуживание простыми и удобными. Порты ввода-вывода, включая разъем Type-C, обеспечивают быструю и удобную передачу данных.
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
280x460x428 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Корпус Formula Crystal Z9 FLOE впечатляет своим бескаркасным панорамным дизайном с углом обзора 270 градусов, позволяя в полной мере насладиться видом внутренних компонентов. Он сочетает в себе эстетику и передовые технологии, обеспечивая превосходные характеристики охлаждения и эффективную систему отвода тепла. Гибкая конфигурация корпуса позволяет адаптировать его под любые нужды, а интеллектуальное решение для хранения жесткого диска и управления кабелями делает сборку и обслуживание простыми и удобными. Порты ввода-вывода, включая разъем Type-C, обеспечивают быструю и удобную передачу данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
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