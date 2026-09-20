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Корпус Formula Air Cube G3 черный (AIR CUBE G3 B) купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula Air Cube G3 черный (AIR CUBE G3 B)

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Корпус Formula Air Cube G3 черный (AIR CUBE G3 B) - фото 1
Корпус Formula Air Cube G3 черный (AIR CUBE G3 B) - фото 2
Корпус Formula Air Cube G3 черный (AIR CUBE G3 B) - фото 3
Корпус Formula Air Cube G3 черный (AIR CUBE G3 B) - фото 4
Корпус Formula Air Cube G3 черный (AIR CUBE G3 B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Formula Air Cube G3 черный (AIR CUBE G3 B) - фото 1
  • Корпус Formula Air Cube G3 черный (AIR CUBE G3 B) - фото 2
  • Корпус Formula Air Cube G3 черный (AIR CUBE G3 B) - фото 3
  • Корпус Formula Air Cube G3 черный (AIR CUBE G3 B) - фото 4
  • Корпус Formula Air Cube G3 черный (AIR CUBE G3 B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675187
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
192x341x352
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Formula Air Cube G3 черный (AIR CUBE G3 B)

Корпус Formula Air Cube G3 представляет собой компактный черный компьютерный корпус формата Mini-Tower, предназначенный для материнских плат стандарта mATX и Mini-ITX. Он поставляется без блока питания, что позволяет пользователю выбрать подходящий БП самостоятельно. Корпус оснащен пятью посадочными местами для 120-миллиметровых вентиляторов, обеспечивая отличную вентиляцию. На верхней панели расположены порты USB 3.0 и USB 3.2 Gen 1, а также аудиоразъем для удобного подключения периферийных устройств. Нижнее расположение блока питания способствует оптимальному распределению веса и улучшенной циркуляции воздуха внутри корпуса.

Отзывы о товаре Корпус Formula Air Cube G3 черный (AIR CUBE G3 B)




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
192x341x352
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula Air Cube G3 представляет собой компактный черный компьютерный корпус формата Mini-Tower, предназначенный для материнских плат стандарта mATX и Mini-ITX. Он поставляется без блока питания, что позволяет пользователю выбрать подходящий БП самостоятельно. Корпус оснащен пятью посадочными местами для 120-миллиметровых вентиляторов, обеспечивая отличную вентиляцию. На верхней панели расположены порты USB 3.0 и USB 3.2 Gen 1, а также аудиоразъем для удобного подключения периферийных устройств. Нижнее расположение блока питания способствует оптимальному распределению веса и улучшенной циркуляции воздуха внутри корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Formula Air Cube G3 черный (AIR CUBE G3 B) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2140 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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