Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1)
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675168
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200 х 283.5 х 336 мм
Макс. высота процессорного кулера
172
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
на передней панели: 1x120 мм, на задней панели: 1x120 мм, на верхней панели: 2x120 мм
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB 3.1 Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX, SFX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х28
Вес, кг.
5.3
Описание товара Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1)
Обладающий оригинальным дизайном корпус DEEPCOOL CH160 WH сочетает в себе компактность и функциональность. Вы сможете собрать как универсальный домашний или офисный компьютер, так и игровую систему начального или среднего уровня. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 305 мм. Наибольшая высота кулера процессора равна 172 мм.
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Теги товара: 1x 120 мм, Нижнее, Игровой корпус, Компактный корпус, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200 х 283.5 х 336 мм
Макс. высота процессорного кулера
172
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
на передней панели: 1x120 мм, на задней панели: 1x120 мм, на верхней панели: 2x120 мм
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB 3.1 Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
ATX, SFX
Страна производитель
Китай
Обладающий оригинальным дизайном корпус DEEPCOOL CH160 WH сочетает в себе компактность и функциональность. Вы сможете собрать как универсальный домашний или офисный компьютер, так и игровую систему начального или среднего уровня. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 305 мм. Наибольшая высота кулера процессора равна 172 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: 1x 120 мм, Нижнее, Игровой корпус, Компактный корпус, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: 1x 120 мм, Нижнее, Игровой корпус, Компактный корпус, С вентилятором
Корпус Deepcool CH160 белый (R-CH160-WHNGI0-G-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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