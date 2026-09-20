Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675167
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x450x365
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
327
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 160 мм или 2 x 140 мм или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 2 Type-A x1, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2
Описание товара Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO)
Корпус Formula Air Power G5 DUO представляет собой черный ATX корпус типа Midi-Tower без блока питания. Он обеспечивает возможность установки до пяти 120-мм и трех 140-мм вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположен один порт USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъем. Корпус имеет нижнее расположение блока питания, что способствует улучшенной циркуляции воздуха внутри системы.
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Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x450x365
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
327
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 160 мм или 2 x 140 мм или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 2 Type-A x1, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Корпус Formula Air Power G5 DUO представляет собой черный ATX корпус типа Midi-Tower без блока питания. Он обеспечивает возможность установки до пяти 120-мм и трех 140-мм вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположен один порт USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъем. Корпус имеет нижнее расположение блока питания, что способствует улучшенной циркуляции воздуха внутри системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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