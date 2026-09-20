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Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO) купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO)

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Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO) - фото 1
Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO) - фото 2
Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO) - фото 3
Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO) - фото 4
Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO) - фото 1
  • Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO) - фото 2
  • Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO) - фото 3
  • Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO) - фото 4
  • Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675167
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x450x365
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
327
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 160 мм или 2 x 140 мм или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 2 Type-A x1, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO)

Корпус Formula Air Power G5 DUO представляет собой черный ATX корпус типа Midi-Tower без блока питания. Он обеспечивает возможность установки до пяти 120-мм и трех 140-мм вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположен один порт USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъем. Корпус имеет нижнее расположение блока питания, что способствует улучшенной циркуляции воздуха внутри системы.

Отзывы о товаре Корпус Formula Air Power G5 DUO черный (AIR POWER G5 DUO)




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x450x365
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
327
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 160 мм или 2 x 140 мм или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 2 Type-A x1, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula Air Power G5 DUO представляет собой черный ATX корпус типа Midi-Tower без блока питания. Он обеспечивает возможность установки до пяти 120-мм и трех 140-мм вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположен один порт USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъем. Корпус имеет нижнее расположение блока питания, что способствует улучшенной циркуляции воздуха внутри системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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