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Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W)

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Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 1
Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 2
Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 3
Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 4
Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 5
Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 6
Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 7
Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 8
Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 9
Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 10
Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 11
Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 12
Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 13
Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 14
Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 1
  • Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 2
  • Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 3
  • Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 4
  • Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 5
  • Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 6
  • Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 7
  • Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 8
  • Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 9
  • Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 10
  • Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 11
  • Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 12
  • Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 13
  • Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 14
  • Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675141
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
168x350x300
Макс. высота процессорного кулера
152
Максимальная длина видеокарты
256
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, нижних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 1.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
3.6

Описание товара Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W)

Корпус Formula V Line AIR MESH G1 представляет собой компактный Mini-tower белого цвета, предназначенный для материнских плат форм-факторов m-ATX и m-ITX. Корпус поставляется без блока питания и оснащен одним предустановленным 80-миллиметровым вентилятором для охлаждения. На передней панели расположены два порта USB 1.0 и один порт Type-C, обеспечивая удобное подключение периферийных устройств. Данная модель сочетает в себе компактные размеры и функциональность, что делает ее подходящей для сборки небольших и средних систем.

Отзывы о товаре Корпус Formula Air Mesh G1 белый (AIR MESH G1 W)




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
168x350x300
Макс. высота процессорного кулера
152
Максимальная длина видеокарты
256
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, нижних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 1.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula V Line AIR MESH G1 представляет собой компактный Mini-tower белого цвета, предназначенный для материнских плат форм-факторов m-ATX и m-ITX. Корпус поставляется без блока питания и оснащен одним предустановленным 80-миллиметровым вентилятором для охлаждения. На передней панели расположены два порта USB 1.0 и один порт Type-C, обеспечивая удобное подключение периферийных устройств. Данная модель сочетает в себе компактные размеры и функциональность, что делает ее подходящей для сборки небольших и средних систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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