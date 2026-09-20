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Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK

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Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 1
Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 2
Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 3
Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 4
Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 5
Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 6
Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1507
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 1
  • Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 2
  • Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 3
  • Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 4
  • Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 5
  • Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 6
  • Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675089
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1507
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х10
Вес, кг.
1.07

Описание товара Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK

Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus NVIDIA GeForce RTX3050-O6G-LP-BRK




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1507
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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