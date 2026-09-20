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Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE купить с доставкой в Москве
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Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE

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Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото 1
Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото 2
Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото 3
Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото 4
Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото 5
Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото 6
Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото 7
Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото 1
  • Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото 2
  • Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото 3
  • Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото 4
  • Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото 5
  • Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото 6
  • Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото 7
  • Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675065
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
26х20х11
Вес, кг.
1.74

Описание товара Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE

Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W

Отзывы о товаре Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
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Отзывы


Блок питания Formula ATX 600W AP-600ММ 80 PLUS WHITE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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