Уцененный товар Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A) отличное состояние;, 675047
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Зарядные устройства для телефонов
Причина уценки
дефект коробки, витринный образец Внешний вид: отличное состояние Спецификация: Назначение: смартфон Количество заряжаемых устройств: 1 Максимальный выходной ток, в А: 2.2 Выходная мощность, в Вт: 15 Выходное напряжение, в В: 9 Быстрая зарядка: Да Разъем: USB Type-C Кабель в комплекте: Да Комплектность: беспроводное зарядное устройство, коробка, инструкция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%2 841 руб. 2 990 руб.
В наличии
Код товара: 675047
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2 841 руб. -5%
2 990 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядные устройства для телефонов
Причина уценки
дефект коробки, витринный образец Внешний вид: отличное состояние Спецификация: Назначение: смартфон Количество заряжаемых устройств: 1 Максимальный выходной ток, в А: 2.2 Выходная мощность, в Вт: 15 Выходное напряжение, в В: 9 Быстрая зарядка: Да Разъем: USB Type-C Кабель в комплекте: Да Комплектность: беспроводное зарядное устройство, коробка, инструкция
Размеры в упаковке, см
8х8х2
Вес, г.
30
Описание товара Уцененный товар Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A) отличное состояние;
Причина уценки: дефект коробки, витринный образец
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
- Назначение: смартфон
- Количество заряжаемых устройств: 1
- Максимальный выходной ток, в А: 2.2
- Выходная мощность, в Вт: 15
- Выходное напряжение, в В: 9
- Быстрая зарядка: Да
- Разъем: USB Type-C
- Кабель в комплекте: Да
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Бренд
Тип товара
Зарядные устройства для телефонов
Причина уценки
дефект коробки, витринный образец Внешний вид: отличное состояние Спецификация: Назначение: смартфон Количество заряжаемых устройств: 1 Максимальный выходной ток, в А: 2.2 Выходная мощность, в Вт: 15 Выходное напряжение, в В: 9 Быстрая зарядка: Да Разъем: USB Type-C Кабель в комплекте: Да Комплектность: беспроводное зарядное устройство, коробка, инструкция
Причина уценки: дефект коробки, витринный образец
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
- Назначение: смартфон
- Количество заряжаемых устройств: 1
- Максимальный выходной ток, в А: 2.2
- Выходная мощность, в Вт: 15
- Выходное напряжение, в В: 9
- Быстрая зарядка: Да
- Разъем: USB Type-C
- Кабель в комплекте: Да
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Уцененный товар Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A) отличное состояние; - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2841 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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