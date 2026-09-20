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Видеокамера Tiandy TC-C34QN spec:I3/E/Y/4mm/V5.0 SPARK серия купить с доставкой в Москве
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Видеокамера Tiandy TC-C34QN spec:I3/E/Y/4mm/V5.0 SPARK серия

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Видеокамера Tiandy TC-C34QN spec:I3/E/Y/4mm/V5.0 SPARK серия - фото 1
Видеокамера Tiandy TC-C34QN spec:I3/E/Y/4mm/V5.0 SPARK серия - фото 2
Видеокамера Tiandy TC-C34QN spec:I3/E/Y/4mm/V5.0 SPARK серия - фото 3
Видеокамера Tiandy TC-C34QN spec:I3/E/Y/4mm/V5.0 SPARK серия - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера Tiandy TC-C34QN spec:I3/E/Y/4mm/V5.0 SPARK серия - фото 1
  • Видеокамера Tiandy TC-C34QN spec:I3/E/Y/4mm/V5.0 SPARK серия - фото 2
  • Видеокамера Tiandy TC-C34QN spec:I3/E/Y/4mm/V5.0 SPARK серия - фото 3
  • Видеокамера Tiandy TC-C34QN spec:I3/E/Y/4mm/V5.0 SPARK серия - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675021
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
18х9х9
Вес, г.
300

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C34QN spec:I3/E/Y/4mm/V5.0 SPARK серия

Уличная цилиндрическая IP-камер Tiandy с объективом 4 МП с углом обзора 92.8° и Smart ИК-подсветкой до 30 метров. Светочувствительность камеры 0.02 Люкс, что позволяет получать полноцветное изображение даже в условиях плохой освещенности. Корпус металл + макролон, камеры устойчива к негативным воздействиям окружающей среды. Благодаря макролону, из которого состоит корпус камеры, может использоваться в зонах с повышенной влажностью. Работает в температурном режиме от -40? до 60?, Защита IP67, поддерживает PoE, встроенный микрофон. Подходит для построения системы безопасности на объектах малого и среднего бизнеса.

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-C34QN spec:I3/E/Y/4mm/V5.0 SPARK серия




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Уличная цилиндрическая IP-камер Tiandy с объективом 4 МП с углом обзора 92.8° и Smart ИК-подсветкой до 30 метров. Светочувствительность камеры 0.02 Люкс, что позволяет получать полноцветное изображение даже в условиях плохой освещенности. Корпус металл + макролон, камеры устойчива к негативным воздействиям окружающей среды. Благодаря макролону, из которого состоит корпус камеры, может использоваться в зонах с повышенной влажностью. Работает в температурном режиме от -40? до 60?, Защита IP67, поддерживает PoE, встроенный микрофон. Подходит для построения системы безопасности на объектах малого и среднего бизнеса.
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Доставка
Отзывы


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