Видеокамера Tiandy TC-C34QN spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.0 SPARK серия
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C34QN spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.0 SPARK серия
Уличная цилиндрическая IP-камер Tiandy с объективом 4 МП с углом обзора 92.8° и Smart ИК-подсветкой до 30 метров. Светочувствительность камеры 0.02 Люкс, что позволяет получать полноцветное изображение даже в условиях плохой освещенности. Корпус металл + макролон, камеры устойчива к негативным воздействиям окружающей среды. Благодаря макролону, из которого состоит корпус камеры, может использоваться в зонах с повышенной влажностью. Работает в температурном режиме от -40? до 60?, Защита IP67, поддерживает PoE, встроенный микрофон. Подходит для построения системы безопасности на объектах малого и среднего бизнеса.
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