Видеокамера Tiandy TC-C32XN spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.1 SPARK серия
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675016
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
14х14х12
Вес, г.
330
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C32XN spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.1 SPARK серия
Внутренний купол IP-камер Tiandy с объективом 2 МП с углом обзора 102,8° и Smart ИК-подсветкой до 30 метров. Светочувствительность камеры 0.02 Люкс, что позволяет получать полноцветное изображение даже в условиях плохой освещенности. Корпус металл + макролон, камеры устойчива к негативным воздействиям окружающей среды. Благодаря макролону, из которого состоит корпус камеры, может использоваться в зонах с повышенной влажностью. Работает в температурном режиме от -40? до 65?, поддерживает PoE, встроенный микрофон. Подходит для построения системы безопасности на объектах малого и среднего бизнеса.
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Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Внутренний купол IP-камер Tiandy с объективом 2 МП с углом обзора 102,8° и Smart ИК-подсветкой до 30 метров. Светочувствительность камеры 0.02 Люкс, что позволяет получать полноцветное изображение даже в условиях плохой освещенности. Корпус металл + макролон, камеры устойчива к негативным воздействиям окружающей среды. Благодаря макролону, из которого состоит корпус камеры, может использоваться в зонах с повышенной влажностью. Работает в температурном режиме от -40? до 65?, поддерживает PoE, встроенный микрофон. Подходит для построения системы безопасности на объектах малого и среднего бизнеса.
Видеокамера Tiandy TC-C32XN spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.1 SPARK серия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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