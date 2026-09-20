Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1
IP камера купольная 2Mп, 1/2.9 CMOS, 1920x1080 30к/с, фиксированный объектив 2,8мм, S+265/H.265/H.264 , Digital WDR, ИК фильтр, HLC, BLC, Smart Defog, 3D DNR, Механически ИК фильтр, 2 ИК диода до 30 м, встроенный микрофон, слот для SD/TF Card до 512 Гб, битрейт до ~6мбит/с, G.711/G.711U/ADPCM, приватное маскирование, ANR, Smart IR, DDNS, P2P, Onvif Profile S/T/G, SDK, RTSP, грозозащита, защита от перенапряжения , DC12V±25%/PoE, мощность макс.: 6Вт (12В) / 7Вт (PoE), корпус металл+пластик, IP67, -35~65°C, SDK, RTSP, грозозащита, защита от перенапряжения (соответсвует EN 55035:2017), DC12V±25%/PoE, мощность макс.: 6Вт (12В) / 7Вт (PoE), IP67
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