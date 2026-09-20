Top.Mail.Ru
Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm) - фото 1
Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm) - фото 2
Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm) - фото 3
Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm) - фото 4
Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm) - фото 5
Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm) - фото 6
Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm) - фото 1
  • Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm) - фото 2
  • Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm) - фото 3
  • Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm) - фото 4
  • Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm) - фото 5
  • Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm) - фото 6
  • Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675003
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
18х18х11
Вес, г.
400

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm)

IP-камера Tiandy TC-C320N I3/E/Y/2.8mm имеет купольный корпус из металла и пластика белого цвета, что предусматривает ее повышенную прочность и стабильность ракурса видеоизображения. Рассчитана на установку внутри помещений, в том числе на промышленных складах, где температура может опускаться до – 40° и подниматься до 60°. Управлять камерой можно из приложения Easy7 на смартфоне. 2-мп CMOS-матрица обеспечивает четкое изображение разрешением 1920x1080, в цветном или черно-белом формате. В IP-камеру Tiandy TC-C320N I3/E/Y/2.8mm встроен микрофон, что позволяет записывать видео со звуком. Наличие инфракрасной подсветки с дальностью действия до 30 м обеспечивает ночную съемку в хорошем качестве. Подключение IP-камеры осуществляется по витой паре, по которой происходит и подача питания, и передача данных. Благодаря встроенному датчику движения камера способна записывать только значимые события. Все отснятые файлы пересылаются на сервер.

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера Tiandy TC-C320N I3/E/Y/2.8mm имеет купольный корпус из металла и пластика белого цвета, что предусматривает ее повышенную прочность и стабильность ракурса видеоизображения. Рассчитана на установку внутри помещений, в том числе на промышленных складах, где температура может опускаться до – 40° и подниматься до 60°. Управлять камерой можно из приложения Easy7 на смартфоне. 2-мп CMOS-матрица обеспечивает четкое изображение разрешением 1920x1080, в цветном или черно-белом формате. В IP-камеру Tiandy TC-C320N I3/E/Y/2.8mm встроен микрофон, что позволяет записывать видео со звуком. Наличие инфракрасной подсветки с дальностью действия до 30 м обеспечивает ночную съемку в хорошем качестве. Подключение IP-камеры осуществляется по витой паре, по которой происходит и подача питания, и передача данных. Благодаря встроенному датчику движения камера способна записывать только значимые события. Все отснятые файлы пересылаются на сервер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...