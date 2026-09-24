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Уцененный товар Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; купить с доставкой в Москве, 674971
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Уцененный товар Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние;, 674971

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Уценка
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - фото 1
Уценка
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - фото 2
Уценка
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - фото 3
Уценка
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - фото 4
Уценка
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - фото 5
Уценка
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - фото 6
Уценка
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - фото 7
Уценка
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Причина уценки
дефект коробки
Модель аккумулятора
NP-BN1
Емкость аккумулятора, мАч
0
Для устройств
Sony
  • Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - фото 1
  • Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - фото 2
  • Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - фото 3
  • Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - фото 4
  • Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - фото 5
  • Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - фото 6
  • Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - фото 7
  • Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
110 руб.  365 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674971
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние;
110 руб. -70%
365 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digicare
Тип товара
Зарядное устройство
Причина уценки
дефект коробки
Модель аккумулятора
NP-BN1
Емкость аккумулятора, мАч
0
Для устройств
Sony
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х9х7
Вес, г.
150

Описание товара Уцененный товар Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние;

Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:

  • Модель: Powercam II для Sony NP-BN1
  • Бренд: DigiCare
Комплектность: зарядное устройство
Причина уценки: дефект коробки

Отзывы о товаре Уцененный товар Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние;




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Характеристики
Бренд
Digicare
Тип товара
Зарядное устройство
Причина уценки
дефект коробки
Модель аккумулятора
NP-BN1
Емкость аккумулятора, мАч
0
Для устройств
Sony
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
  • Модель: Powercam II для Sony NP-BN1
  • Бренд: DigiCare
Комплектность: зарядное устройство
Причина уценки: дефект коробки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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