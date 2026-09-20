Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN black 15.6" (82YU000GPS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN black 15.6" (82YU000GPS)
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN имеет диагональ матового экрана 15.6'' и разрешение 1920х1080. Это позволит вам смотреть видео или общаться по конференц-связи без бликов и искажений изображения. Процессор AMD Ryzen 3 и оперативная память 8 Гб – гарантия стабильной работы с текстовыми редакторами, таблицами, фото- и видеоредакторами в режиме многозадачности. Аккумулятор 38 Вт/ч дает возможность работать до 9 часов без подзарядки. Черный Lenovo V15 G4 AMN может быть подключен к интернету или к другим устройствам как с помощью стандартного кабеля, так и по Bluetooth. Это удобно, если в помещении, где вы работаете, нет Wi-Fi. Встроенные динамики и аудиоразъем позволят вам слушать музыку с наушниками или без. Габариты ноутбука незначительно увеличат ваш багаж как по весу, так и по размеру, поэтому его можно брать на отдых или в командировку.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Серый, AMD Ryzen 5, Без ОС, 8 Гб ОЗУ, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
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