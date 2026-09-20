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Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN black 15.6" (82YU000GPS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN black 15.6" (82YU000GPS)

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Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN black 15.6&quot; (82YU000GPS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN black 15.6&quot; (82YU000GPS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN black 15.6&quot; (82YU000GPS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN black 15.6&quot; (82YU000GPS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN black 15.6&quot; (82YU000GPS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN black 15.6&quot; (82YU000GPS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN black 15.6&quot; (82YU000GPS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN black 15.6&quot; (82YU000GPS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN black 15.6&quot; (82YU000GPS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674928
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN black 15.6" (82YU000GPS)

Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN имеет диагональ матового экрана 15.6'' и разрешение 1920х1080. Это позволит вам смотреть видео или общаться по конференц-связи без бликов и искажений изображения. Процессор AMD Ryzen 3 и оперативная память 8 Гб – гарантия стабильной работы с текстовыми редакторами, таблицами, фото- и видеоредакторами в режиме многозадачности. Аккумулятор 38 Вт/ч дает возможность работать до 9 часов без подзарядки. Черный Lenovo V15 G4 AMN может быть подключен к интернету или к другим устройствам как с помощью стандартного кабеля, так и по Bluetooth. Это удобно, если в помещении, где вы работаете, нет Wi-Fi. Встроенные динамики и аудиоразъем позволят вам слушать музыку с наушниками или без. Габариты ноутбука незначительно увеличат ваш багаж как по весу, так и по размеру, поэтому его можно брать на отдых или в командировку.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN black 15.6" (82YU000GPS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN имеет диагональ матового экрана 15.6'' и разрешение 1920х1080. Это позволит вам смотреть видео или общаться по конференц-связи без бликов и искажений изображения. Процессор AMD Ryzen 3 и оперативная память 8 Гб – гарантия стабильной работы с текстовыми редакторами, таблицами, фото- и видеоредакторами в режиме многозадачности. Аккумулятор 38 Вт/ч дает возможность работать до 9 часов без подзарядки. Черный Lenovo V15 G4 AMN может быть подключен к интернету или к другим устройствам как с помощью стандартного кабеля, так и по Bluetooth. Это удобно, если в помещении, где вы работаете, нет Wi-Fi. Встроенные динамики и аудиоразъем позволят вам слушать музыку с наушниками или без. Габариты ноутбука незначительно увеличат ваш багаж как по весу, так и по размеру, поэтому его можно брать на отдых или в командировку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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