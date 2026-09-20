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Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) купить с доставкой в Москве
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Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG)

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Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) - фото 1
Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) - фото 2
Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) - фото 3
Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) - фото 4
Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) - фото 5
Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) - фото 6
Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) - фото 7
Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
  • Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) - фото 1
  • Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) - фото 2
  • Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) - фото 3
  • Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) - фото 4
  • Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) - фото 5
  • Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) - фото 6
  • Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) - фото 7
  • Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674923
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 Gen2x2 Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG)

Внешний SSD ADATA SD810 поддерживает интерфейс USB 3.2 Gen2x2 (USB-C). Пиковая скорость чтения/записи SSD достигает 2000 Мб/c. Накопитель совместим с Android, Windows, macOS, Linux, iPhone 15 и игровыми консолями.



Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CSG)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 Gen2x2 Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний SSD ADATA SD810 поддерживает интерфейс USB 3.2 Gen2x2 (USB-C). Пиковая скорость чтения/записи SSD достигает 2000 Мб/c. Накопитель совместим с Android, Windows, macOS, Linux, iPhone 15 и игровыми консолями.


Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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