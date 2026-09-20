Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast Black EXPO RGB DDR5 DIMM 5600MHz CL36 - 64Gb (2х32Gb) KF556C36BBEAK2-64

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из двух модулей по 32 ГБ — отличный выбор для создания мощной рабочей станции или флагманского игрового ПК, рассчитанного на многолетнюю перспективу. Он идеально подойдет пользователям, которые работают с монтажом видео в высоком разрешении, 3D-рендерингом, большими базами данных или просто хотят запускать современные игры одновременно с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями без малейших тормозов. Объём в 64 ГБ с запасом покрывает потребности даже самых требовательных профессиональных задач, а высокая частота обеспечит необходимую отзывчивость системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новое поколение для настольных компьютеров, предлагающее существенно возросшую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эти планки предназначены для классических системных плат настольных ПК. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущих поколений, поэтому такая память будет работать только с современными материнскими платами, имеющими соответствующие разъемы.

Объём, частота и реальная производительность

Суммарный объём комплекта составляет 64 ГБ, разделенные на две планки по 32 ГБ каждая. Частота в 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, время отклика в профессиональных приложениях и общую плавность работы системы при интенсивной многозадачности. Для большинства пользователей, включая геймеров, этот показатель частоты является отличным балансом между производительностью и доступностью, давая заметный прирост в сравнении со стандартными режимами JEDEC, особенно в связке с мощным современным процессором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL36, что указывает на довольно низкую латентность для данного класса частоты DDR5, способствуя быстрому отклику на запросы процессора. Модули работают при стандартном для DDR5 напряжении и поддерживают профиль автоматического разгона EXPO, специально оптимизированный для платформ AMD. Это означает, что владельцам совместимых материнских плат на чипсетах AMD для выхода на заявленные 5600 МГц достаточно просто активировать один профиль в BIOS, не углубляясь в ручные настройки таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами, поддерживающими DDR5: это процессоры AMD Ryzen серии 7000 и новее для настольных ПК (AM5), а также актуальные процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее (LGA1700). Ключевой момент — необходимость материнской платы с соответствующими DDR5-слотами. Для полной реализации потенциала частоты 5600 МГц через EXPO рекомендуется использование плат на чипсетах B650, X670 или их аналогах, а также установка последней версии BIOS для обеспечения стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые не только эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, но и придают сборке законченный эстетичный вид. На радиаторах установлена адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами подсветки материнских плат основных производителей через фирменное программное обеспечение, создавая единое световое шоу внутри корпуса. Высота планок с радиаторами стандартна и обычно не вызывает конфликтов с крупными процессорными кулерами, но перед установкой в компактные корпуса это стоит проверить.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в высокопроизводительном двухканальном режиме. Такой режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для раскрытия потенциала современных процессоров. Для правильной активации двухканального режима планки нужно устанавливать в слоты, рекомендованные производителем материнской платы (часто это слоты A2 и B2). Дальнейшее расширение объема до 128 ГБ возможно путем установки еще одного идентичного комплекта, но стабильность работы на высоких частотах при заполнении всех четырёх слотов не гарантирована и требует проверки.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это необратимая несовместимость DDR5 с платами и процессорами, рассчитанными только на DDR4. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима не только совместимая платформа, но и активация профиля EXPO в BIOS, в противном случае память будет работать на стандартной, более низкой частоте JEDEC. При выборе стоит убедиться, что ваш процессор и материнская плата официально поддерживают такой объем и частоту, а также оценить, действительно ли ваши задачи требуют 64 ГБ ОЗУ или можно обойтись меньшим объемом, но более высокой частотой. Этот комплект станет оптимальным фундаментом для мощной рабочей или игровой системы на базе AMD, в то время как для бюджетной сборки или апгрейда старого ПК он будет избыточным.