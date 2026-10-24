Оперативная память Qumo DDR3 SO-DIMM 1333MHz CL9 - 4Gb QUM3S-4G1333K9R
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%910 руб. 2 320 руб.
В наличии
Код товара: 674856
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910 руб. -61%
2 320 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х8х3
Вес, г.
100
Описание товара Оперативная память Qumo DDR3 SO-DIMM 1333MHz CL9 - 4Gb QUM3S-4G1333K9R
Оперативная память SO-DIMM QUMO – хорошее решение для приобретения. Представленный модуль выпускается крупным производителем. Компания использует при изготовлении исключительно проверенные компоненты, благодаря чему обеспечиваются отличные характеристики. Оперативная памятьQUMO относится к формату SO-DIMM DDR3. Представленный модуль разработан для использования с различными ноутбуками. Он соответствует стандартным параметрам, у вас не возникнет трудностей при его установке.
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Оперативная память SO-DIMM QUMO – хорошее решение для приобретения. Представленный модуль выпускается крупным производителем. Компания использует при изготовлении исключительно проверенные компоненты, благодаря чему обеспечиваются отличные характеристики. Оперативная памятьQUMO относится к формату SO-DIMM DDR3. Представленный модуль разработан для использования с различными ноутбуками. Он соответствует стандартным параметрам, у вас не возникнет трудностей при его установке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Купить Оперативная память Qumo DDR3 SO-DIMM 1333MHz CL9 - 4Gb QUM3S-4G1333K9R - по цене 910 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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