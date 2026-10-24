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Оперативная память Qumo DDR3 SO-DIMM 1333MHz CL9 - 4Gb QUM3S-4G1333K9R купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Qumo DDR3 SO-DIMM 1333MHz CL9 - 4Gb QUM3S-4G1333K9R

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Оперативная память Qumo DDR3 SO-DIMM 1333MHz CL9 - 4Gb QUM3S-4G1333K9R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
910 руб.  2 320 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674856
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Оперативная память Qumo DDR3 SO-DIMM 1333MHz CL9 - 4Gb QUM3S-4G1333K9R
910 руб. -61%
2 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
15х8х3
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Qumo DDR3 SO-DIMM 1333MHz CL9 - 4Gb QUM3S-4G1333K9R

Оперативная память SO-DIMM QUMO – хорошее решение для приобретения. Представленный модуль выпускается крупным производителем. Компания использует при изготовлении исключительно проверенные компоненты, благодаря чему обеспечиваются отличные характеристики. Оперативная памятьQUMO относится к формату SO-DIMM DDR3. Представленный модуль разработан для использования с различными ноутбуками. Он соответствует стандартным параметрам, у вас не возникнет трудностей при его установке.

Отзывы о товаре Оперативная память Qumo DDR3 SO-DIMM 1333MHz CL9 - 4Gb QUM3S-4G1333K9R




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Память оперативная
Описание
Оперативная память SO-DIMM QUMO – хорошее решение для приобретения. Представленный модуль выпускается крупным производителем. Компания использует при изготовлении исключительно проверенные компоненты, благодаря чему обеспечиваются отличные характеристики. Оперативная памятьQUMO относится к формату SO-DIMM DDR3. Представленный модуль разработан для использования с различными ноутбуками. Он соответствует стандартным параметрам, у вас не возникнет трудностей при его установке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Оперативная память Qumo DDR3 SO-DIMM 1333MHz CL9 - 4Gb QUM3S-4G1333K9R - по цене 910 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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