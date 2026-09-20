Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast Black EXPO RGB DDR5 DIMM 5600MHz CL36 - 32Gb KF556C36BBEA-32

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти станет отличным решением для сборщиков современных игровых систем на базе процессоров AMD Ryzen 7000 и 8000 серии, а также для пользователей, работающих с требовательными творческими приложениями. Он предлагает сбалансированный объем в 32 ГБ, которого достаточно для комфортной игры в разрешении 1440p и 4K, одновременного стриминга, а также для обработки фото и видео в любительских проектах. Вы получите ощутимый прирост плавности и отзывчивости по сравнению со стандартной памятью, при этом не переплачивая за экстремальные частоты, актуальные в основном для профессиональных рабочих станций.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая пришла на смену популярному DDR4 и приносит значительный рост пропускной способности за счет более эффективной архитектуры. Это поколение ОЗУ предназначено исключительно для современных материнских плат с соответствующими слотами, которые поддерживают только DDR5. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их использование в настольных персональных компьютерах, установка в ноутбуки или компактные системы с форм-фактором SO-DIMM невозможна.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Заявленная эффективная частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур в играх и ускорения работы с большими массивами данных. Такой объём и скорость позволяют без проблем держать открытыми десятки вкладок браузера вместе с игрой или тяжёлым графическим редактором, значительно уменьшая количество обращений к медленному накопителю и повышая общую отзывчивость системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг задержки для этого комплекта составляет CL36, что в сочетании с частотой 5600 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Модули работают при стандартном для DDR5 напряжении и оснащены фирменным профилем автоматического разгона AMD EXPO. Это значит, что на совместимой материнской плате AMD вы сможете активировать заявленные частоту и тайминги одним кликом в BIOS, получив максимальную производительность без сложных ручных настроек и рисков для стабильности системы.

Совместимость с платформой

Данная память оптимизирована для платформы AMD AM5 и процессоров Ryzen 7000/8000 серии, где профиль EXPO обеспечивает наилучшую стабильность и производительность. Она также будет работать на совместимых материнских платах Intel (с поддержкой профиля XMP 3.0), но для полной реализации потенциала на платформах Intel рекомендуется искать аналогичные комплекты с сертифицированными XMP-профилями. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5 и поддерживает частоты не ниже 5600 МГц, иногда для этого может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительной нагрузке, поддерживая стабильную работу на высоких частотах. Модель также имеет адресуемую RGB-подсветку, которая позволяет создать яркий акцент в корпусе с прозрачной стенкой. Подсветку можно синхронизировать с системами управления освещением материнских плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и другими, для создания единого светового шоу.

Комплектность, режимы работы и расширение

Вы покупаете готовый комплект из двух идентичных модулей по 16 ГБ, который изначально предназначен для работы в двухканальном режиме. Такой режим удваивает эффективную пропускную способность памяти по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современного процессора, особенно в играх и приложениях, чувствительных к скорости подсистемы памяти. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение связано с поколением памяти: DDR5 физически и электрически несовместима со слотами DDR4, установить её в старую плату невозможно. На некоторых начальных материнских платах для AM5 может существовать ограничение по максимально стабильной частоте, поэтому проверка списка совместимости (QVL) на сайте производителя платы — хорошая практика. Данный комплект с RGB-подсветкой и радиаторами подойдёт пользователям, собирающим сбалансированную и стильную систему на AMD AM5, тем, кто хочет простой разгон одним кликом, но если вы планируете экстремальный ручной разгон или сборку компактного ПК с низкопрофильным кулером, стоит обратить внимание на модели без подсветки или с более низкими радиаторами.