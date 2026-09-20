Усилитель Wi?Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb
**Усилитель Wi-Fi сигнала KEENETIC Buddy 6 (KN-3411)** KEENETIC Buddy 6 — это компактный усилитель Wi-Fi сигнала, который поможет расширить зону покрытия вашей беспроводной сети. Он подключается к основному роутеру и создаёт дополнительную точку доступа, обеспечивая стабильное соединение в местах со слабым сигналом. **Основные характеристики:** * **Стандарты Wi-Fi:** поддерживает современные стандарты связи, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. * **Скорость передачи данных:** позволяет наслаждаться быстрым интернетом без задержек. * **Простота установки:** легко подключается к роутеру, не требуя сложных настроек. * **Компактный дизайн:** занимает мало места, что делает его идеальным для любого интерьера. С помощью KEENETIC Buddy 6 вы сможете наслаждаться стабильным Wi-Fi соединением во всём доме или офисе. Это идеальное решение для тех, кто хочет улучшить качество своей беспроводной сети и обеспечить надёжное подключение для всех устройств.
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