Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A33 2.4/5ГГц AX1500 1x1Gb
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Усилитель сигнала
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%4 080 руб. 6 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674769
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
300
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A33 2.4/5ГГц AX1500 1x1Gb
Усилитель сигнала Wi-Fi Tenda A33 — двухдиапазонный ретранслятор стандарта Wi-Fi 6, рекомендованный для увеличения покрытия больших помещений сетью Wi-Fi 6. В отличие от повторителей сигнала AX1800, Tenda A33 развивает максимальную скорость в двух диапазонах до 3000 Мбит/сек (2402 Мбит/сек на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/сек в диапазоне 2.4 ГГц). A33 оснащен двумя антеннами с высоким коэффициентом усиления.
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Усилитель сигнала Wi-Fi Tenda A33 — двухдиапазонный ретранслятор стандарта Wi-Fi 6, рекомендованный для увеличения покрытия больших помещений сетью Wi-Fi 6. В отличие от повторителей сигнала AX1800, Tenda A33 развивает максимальную скорость в двух диапазонах до 3000 Мбит/сек (2402 Мбит/сек на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/сек в диапазоне 2.4 ГГц). A33 оснащен двумя антеннами с высоким коэффициентом усиления.
Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A33 2.4/5ГГц AX1500 1x1Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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