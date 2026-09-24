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ЗУБР 250 мм, прямые ножницы по металлу, Профессионал (23130-S) купить с доставкой в Москве
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ЗУБР 250 мм, прямые ножницы по металлу, Профессионал (23130-S)

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ЗУБР 250 мм, прямые ножницы по металлу, Профессионал (23130-S) - фото 1
ЗУБР 250 мм, прямые ножницы по металлу, Профессионал (23130-S) - фото 2
ЗУБР 250 мм, прямые ножницы по металлу, Профессионал (23130-S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Материал рукояти
пластик
  • ЗУБР 250 мм, прямые ножницы по металлу, Профессионал (23130-S) - фото 1
  • ЗУБР 250 мм, прямые ножницы по металлу, Профессионал (23130-S) - фото 2
  • ЗУБР 250 мм, прямые ножницы по металлу, Профессионал (23130-S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674757
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ЗУБР 250 мм, прямые ножницы по металлу, Профессионал (23130-S)
950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Комплектация
ножницы по металлу
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х7х3
Вес, г.
400

Описание товара ЗУБР 250 мм, прямые ножницы по металлу, Профессионал (23130-S)

Столярно-слесарный инструмент от бренда ЗУБР — это надежное и качественное решение для ваших ремонтно-строительных задач. С весом всего 0,39 кг, этот инструмент отличается легкостью и удобством в использовании, что снижает усталость при длительной работе. Эргономичная рукоять из пластика обеспечивает комфортный захват, а обрезиненное покрытие предотвращает скольжение и улучшает контроль над инструментом, даже при влажных или масляных условиях. Основная часть инструмента изготовлена из прочной стали, что гарантирует надежность и долговечность изделия. Этот инструмент идеально подходит для широкого круга задач в столярных и слесарных работах, предоставляя вам удобство и эффективность при каждом использовании. С инструментами от ЗУБР ваше рабочее пространство станет более организованным и продуктивным.



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Отзывы о товаре ЗУБР 250 мм, прямые ножницы по металлу, Профессионал (23130-S)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Комплектация
ножницы по металлу
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Столярно-слесарный инструмент от бренда ЗУБР — это надежное и качественное решение для ваших ремонтно-строительных задач. С весом всего 0,39 кг, этот инструмент отличается легкостью и удобством в использовании, что снижает усталость при длительной работе. Эргономичная рукоять из пластика обеспечивает комфортный захват, а обрезиненное покрытие предотвращает скольжение и улучшает контроль над инструментом, даже при влажных или масляных условиях. Основная часть инструмента изготовлена из прочной стали, что гарантирует надежность и долговечность изделия. Этот инструмент идеально подходит для широкого круга задач в столярных и слесарных работах, предоставляя вам удобство и эффективность при каждом использовании. С инструментами от ЗУБР ваше рабочее пространство станет более организованным и продуктивным.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ЗУБР 250 мм, прямые ножницы по металлу, Профессионал (23130-S) - купить по цене 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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