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НИЗ №2 1.5", 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2) купить с доставкой в Москве
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НИЗ №2 1.5", 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2)

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НИЗ №2 1.5&quot;, 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2) - фото 1
НИЗ №2 1.5&quot;, 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2) - фото 2
НИЗ №2 1.5&quot;, 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2) - фото 3
НИЗ №2 1.5&quot;, 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Материал рукояти
сталь
  • НИЗ №2 1.5&quot;, 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2) - фото 1
  • НИЗ №2 1.5&quot;, 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2) - фото 2
  • НИЗ №2 1.5&quot;, 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2) - фото 3
  • НИЗ №2 1.5&quot;, 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674743
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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НИЗ №2 1.5", 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2)
960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
НИЗ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х6х2
Вес, кг.
1.04

Описание товара НИЗ №2 1.5", 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2)

Трубный рычажный ключ НИЗ 2731-2 предназначен для работы с трубами небольшого диаметра. Длина ключа составляет 400 мм. Зажимные губки закалены током ТВЧ для повышенной износоустойчивости. Ключ выполнен из углеродистой стали, окрашен.



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Отзывы о товаре НИЗ №2 1.5", 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2)




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Характеристики
Бренд
НИЗ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Трубный рычажный ключ НИЗ 2731-2 предназначен для работы с трубами небольшого диаметра. Длина ключа составляет 400 мм. Зажимные губки закалены током ТВЧ для повышенной износоустойчивости. Ключ выполнен из углеродистой стали, окрашен.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


НИЗ №2 1.5", 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2) - стоимость товара 960 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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