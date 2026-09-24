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Уцененный товар Чехол Innovation для Samsung Galaxy A32 Soft Inside Yellow 21465 отличное состояние; купить с доставкой в Москве, 674665
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Уцененный товар Чехол Innovation для Samsung Galaxy A32 Soft Inside Yellow 21465 отличное состояние;, 674665

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Чехол Innovation для Samsung Galaxy A32 Soft Inside Yellow 21465 отличное состояние; - фото 1
Уценка
Чехол Innovation для Samsung Galaxy A32 Soft Inside Yellow 21465 отличное состояние; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Причина уценки
витринный образец, вскрыта упаковка
Материал
силикон
Совместимость
для Samsung Galaxy A32
Цвет
желтый
  • Чехол Innovation для Samsung Galaxy A32 Soft Inside Yellow 21465 отличное состояние; - фото 1
  • Чехол Innovation для Samsung Galaxy A32 Soft Inside Yellow 21465 отличное состояние; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-75%
117 руб.  470 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674665
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чехол Innovation для Samsung Galaxy A32 Soft Inside Yellow 21465 отличное состояние;
117 руб. -75%
470 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Innovation
Тип товара
Бампер
Причина уценки
витринный образец, вскрыта упаковка
Материал
силикон
Совместимость
для Samsung Galaxy A32
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х2
Вес, г.
40

Описание товара Уцененный товар Чехол Innovation для Samsung Galaxy A32 Soft Inside Yellow 21465 отличное состояние;

Чехол Innovation для Samsung Galaxy A32 Soft Inside Yellow 21465 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:

  • Тип: чехол
  • Совместимость: Samsung Galaxy A32
  • Цвет: желтый
Комплектность: чехол для телефона
Причина уценки: витринный образец, вскрыта упаковка



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Уцененный товар Чехол Innovation для Samsung Galaxy A32 Soft Inside Yellow 21465 отличное состояние;




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Характеристики
Бренд
Innovation
Тип товара
Бампер
Причина уценки
витринный образец, вскрыта упаковка
Материал
силикон
Совместимость
для Samsung Galaxy A32
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол Innovation для Samsung Galaxy A32 Soft Inside Yellow 21465 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
  • Тип: чехол
  • Совместимость: Samsung Galaxy A32
  • Цвет: желтый
Комплектность: чехол для телефона
Причина уценки: витринный образец, вскрыта упаковка


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Чехол Innovation для Samsung Galaxy A32 Soft Inside Yellow 21465 отличное состояние; - данный товар вы можете купить по цене 117 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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