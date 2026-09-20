Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1W.00 Белый
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Характеристики
Тип товара
Набор пылевых фильтров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674654
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор пылевых фильтров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х23х4
Вес, кг.
2.37
Описание товара Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1W.00 Белый
Для корпусов Lian Li LANCOOL III. Магнитный фильтр высокой плотности для всех сетчатых панелей, включая переднюю, верхнюю и левую нижнюю стороны, LANCOOL III выводит фильтрацию пыли на новый уровень. Все пылевые фильтры легко устанавливаются и снимаются для очистки благодаря конструкции магнитной рамы.
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Для корпусов Lian Li LANCOOL III. Магнитный фильтр высокой плотности для всех сетчатых панелей, включая переднюю, верхнюю и левую нижнюю стороны, LANCOOL III выводит фильтрацию пыли на новый уровень. Все пылевые фильтры легко устанавливаются и снимаются для очистки благодаря конструкции магнитной рамы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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