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Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1)

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Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 1
Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 2
Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 3
Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 4
Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 5
Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 6
Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 7
Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 8
Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
0
  • Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 1
  • Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 2
  • Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 3
  • Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 4
  • Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 5
  • Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 6
  • Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 7
  • Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 8
  • Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674647
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2150
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
0
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2150
Уровень шума
21
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х43х34
Вес, кг.
2.65

Описание товара Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1)

Система охлаждения DEEPCOOL MYSTIQUE 240 черного цвета предназначена для жидкостного охлаждения процессоров. Она подходит для большинства процессоров благодаря своим размерам 282x120x27 мм. В комплекте идут два вентилятора 120х120 мм для хорошей циркуляции воздуха и охлаждения. Система DEEPCOOL MYSTIQUE 240 оснащена медным водоблоком и радиатором из алюминия, что позволяет моментально отводить тепло от процессора и поддерживать оптимальную температуру даже под высокими нагрузками. Благодаря встроенной RGB-подсветке устройство выглядит ярко. Вентиляторы автоматически подстраиваются под текущую температуру процессора. Это помогает снизить уровень шума и увеличить срок службы устройства. Специальная конструкция предотвращает возможные утечки жидкости и делает использование системы безопасным и надежным. Помпа работает со скоростью 3400 об/мин и уровнем шума всего 21 дБ, что практически незаметно для слуха.

Отзывы о товаре Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2150
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
0
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2150
Уровень шума
21
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения DEEPCOOL MYSTIQUE 240 черного цвета предназначена для жидкостного охлаждения процессоров. Она подходит для большинства процессоров благодаря своим размерам 282x120x27 мм. В комплекте идут два вентилятора 120х120 мм для хорошей циркуляции воздуха и охлаждения. Система DEEPCOOL MYSTIQUE 240 оснащена медным водоблоком и радиатором из алюминия, что позволяет моментально отводить тепло от процессора и поддерживать оптимальную температуру даже под высокими нагрузками. Благодаря встроенной RGB-подсветке устройство выглядит ярко. Вентиляторы автоматически подстраиваются под текущую температуру процессора. Это помогает снизить уровень шума и увеличить срок службы устройства. Специальная конструкция предотвращает возможные утечки жидкости и делает использование системы безопасным и надежным. Помпа работает со скоростью 3400 об/мин и уровнем шума всего 21 дБ, что практически незаметно для слуха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора DeepCool MYSTIQUE 240 черный (R-LX550-BKDSNC-G-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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