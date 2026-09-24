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Аккумулятор для ИБП Powerman 48-18-2U-1.4 для Online 2000 RT 4x12В 9Ач (6135040) купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор для ИБП Powerman 48-18-2U-1.4 для Online 2000 RT 4x12В 9Ач (6135040)

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Аккумулятор для ИБП Powerman 48-18-2U-1.4 для Online 2000 RT 4x12В 9Ач (6135040) - фото 1
Аккумулятор для ИБП Powerman 48-18-2U-1.4 для Online 2000 RT 4x12В 9Ач (6135040) - фото 2
Аккумулятор для ИБП Powerman 48-18-2U-1.4 для Online 2000 RT 4x12В 9Ач (6135040) - фото 3
Аккумулятор для ИБП Powerman 48-18-2U-1.4 для Online 2000 RT 4x12В 9Ач (6135040) - фото 4
Аккумулятор для ИБП Powerman 48-18-2U-1.4 для Online 2000 RT 4x12В 9Ач (6135040) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Аккумулятор для ИБП Powerman 48-18-2U-1.4 для Online 2000 RT 4x12В 9Ач (6135040) - фото 1
  • Аккумулятор для ИБП Powerman 48-18-2U-1.4 для Online 2000 RT 4x12В 9Ач (6135040) - фото 2
  • Аккумулятор для ИБП Powerman 48-18-2U-1.4 для Online 2000 RT 4x12В 9Ач (6135040) - фото 3
  • Аккумулятор для ИБП Powerman 48-18-2U-1.4 для Online 2000 RT 4x12В 9Ач (6135040) - фото 4
  • Аккумулятор для ИБП Powerman 48-18-2U-1.4 для Online 2000 RT 4x12В 9Ач (6135040) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674600
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х45х9
Вес, кг.
29

Описание товара Аккумулятор для ИБП Powerman 48-18-2U-1.4 для Online 2000 RT 4x12В 9Ач (6135040)

Используется для работы с источниками бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 2000 RT для увеличения времени автономной работы при отключении электросети. Оснащен собственным, независимым от ИБП, зарядным устройством. Может использоваться с другими агрегатами и источниками бесперебойного питания, требующими для работы резервную аккумуляторную батарею напряжением 48В.

Отзывы о товаре Аккумулятор для ИБП Powerman 48-18-2U-1.4 для Online 2000 RT 4x12В 9Ач (6135040)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Используется для работы с источниками бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 2000 RT для увеличения времени автономной работы при отключении электросети. Оснащен собственным, независимым от ИБП, зарядным устройством. Может использоваться с другими агрегатами и источниками бесперебойного питания, требующими для работы резервную аккумуляторную батарею напряжением 48В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор для ИБП Powerman 48-18-2U-1.4 для Online 2000 RT 4x12В 9Ач (6135040) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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