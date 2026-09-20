Top.Mail.Ru
Аккумулятор для ИБП PowerCom BAT VGD 240V RM 240В/9Ач (VRT10KPDU) (BAT VGD-240VRM 10K PDU W/O CH) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аккумулятор для ИБП PowerCom BAT VGD 240V RM 240В/9Ач (VRT10KPDU) (BAT VGD-240VRM 10K PDU W/O CH)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аккумулятор для ИБП PowerCom BAT VGD 240V RM 240В/9Ач (VRT10KPDU) (BAT VGD-240VRM 10K PDU W/O CH)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674596
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х58х20
Вес, кг.
83

Описание товара Аккумулятор для ИБП PowerCom BAT VGD 240V RM 240В/9Ач (VRT10KPDU) (BAT VGD-240VRM 10K PDU W/O CH)

Качественная батарея для источников бесперебойного питания предназначена для использования в модели бесперебойников VRT-10K. Батарея для ИБП POWERCOM VGD-240V RM состоит из двадцати 12-вольтовых аккумуляторов, емкость каждого из которых составляет 9 Ач. Это обеспечивает возможность длительной работы, что особенно важно в условиях низкокачественной питающей сети напряжения или же полного ее отсутствия. Напряжение питания составляет стандартные 240 В. В батарее имеется встроенный блок розеток, что существенно упрощает ее использование. Вес аккумулятора составляет 68 кг. Батарея для ИБП POWERCOM VGD-240V RM позволяет ИБП работать как в режиме дополнительного источника энергии, так и полностью автономно.

Отзывы о товаре Аккумулятор для ИБП PowerCom BAT VGD 240V RM 240В/9Ач (VRT10KPDU) (BAT VGD-240VRM 10K PDU W/O CH)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Качественная батарея для источников бесперебойного питания предназначена для использования в модели бесперебойников VRT-10K. Батарея для ИБП POWERCOM VGD-240V RM состоит из двадцати 12-вольтовых аккумуляторов, емкость каждого из которых составляет 9 Ач. Это обеспечивает возможность длительной работы, что особенно важно в условиях низкокачественной питающей сети напряжения или же полного ее отсутствия. Напряжение питания составляет стандартные 240 В. В батарее имеется встроенный блок розеток, что существенно упрощает ее использование. Вес аккумулятора составляет 68 кг. Батарея для ИБП POWERCOM VGD-240V RM позволяет ИБП работать как в режиме дополнительного источника энергии, так и полностью автономно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор для ИБП PowerCom BAT VGD 240V RM 240В/9Ач (VRT10KPDU) (BAT VGD-240VRM 10K PDU W/O CH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...