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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674596
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Описание товара Аккумулятор для ИБП PowerCom BAT VGD 240V RM 240В/9Ач (VRT10KPDU) (BAT VGD-240VRM 10K PDU W/O CH)
Качественная батарея для источников бесперебойного питания предназначена для использования в модели бесперебойников VRT-10K. Батарея для ИБП POWERCOM VGD-240V RM состоит из двадцати 12-вольтовых аккумуляторов, емкость каждого из которых составляет 9 Ач. Это обеспечивает возможность длительной работы, что особенно важно в условиях низкокачественной питающей сети напряжения или же полного ее отсутствия. Напряжение питания составляет стандартные 240 В. В батарее имеется встроенный блок розеток, что существенно упрощает ее использование. Вес аккумулятора составляет 68 кг. Батарея для ИБП POWERCOM VGD-240V RM позволяет ИБП работать как в режиме дополнительного источника энергии, так и полностью автономно.
Качественная батарея для источников бесперебойного питания предназначена для использования в модели бесперебойников VRT-10K. Батарея для ИБП POWERCOM VGD-240V RM состоит из двадцати 12-вольтовых аккумуляторов, емкость каждого из которых составляет 9 Ач. Это обеспечивает возможность длительной работы, что особенно важно в условиях низкокачественной питающей сети напряжения или же полного ее отсутствия. Напряжение питания составляет стандартные 240 В. В батарее имеется встроенный блок розеток, что существенно упрощает ее использование. Вес аккумулятора составляет 68 кг. Батарея для ИБП POWERCOM VGD-240V RM позволяет ИБП работать как в режиме дополнительного источника энергии, так и полностью автономно.
Аккумулятор для ИБП PowerCom BAT VGD 240V RM 240В/9Ач (VRT10KPDU) (BAT VGD-240VRM 10K PDU W/O CH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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