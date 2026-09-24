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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 купить с доставкой в Москве
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959

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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 4
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 5
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 6
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 7
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 4
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 5
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 6
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 7
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 
Начислим 378 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674540
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959
3 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
5
Комплектация
сушилка, поддоны - 5 шт., крышка - 1 шт., документация, упаковка
Максимальная загрузка
2.6
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
450
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
индикатор работы,таймер
Цвет
белый
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х23
Вес, кг.
2.77

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959

Электрическая сушилка для овощей и фруктов КТ-1959 предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, а также хлеба. Сушилка имеет в комплекте 5 поддонов из прозрачного пластика, поэтому вы легко можете наблюдать за процессом сушки. Поддоны устанавливаются друг на друга. В сушилке установлен мощный нагревательный элемент и вентилятор, обеспечивающий равномерное распределение нагретого воздуха по всему объему камеры. На передней панели есть регулятор, с помощью которого вы можете установить температуру в диапазоне 35–70 оС с шагом 5 градусов и время в диапазоне от 1 ч до 24 часов работы с шагом 30 минут.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
5
Комплектация
сушилка, поддоны - 5 шт., крышка - 1 шт., документация, упаковка
Максимальная загрузка
2.6
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
450
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
индикатор работы,таймер
Развернуть
Цвет
белый
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая сушилка для овощей и фруктов КТ-1959 предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав и зелени, а также хлеба. Сушилка имеет в комплекте 5 поддонов из прозрачного пластика, поэтому вы легко можете наблюдать за процессом сушки. Поддоны устанавливаются друг на друга. В сушилке установлен мощный нагревательный элемент и вентилятор, обеспечивающий равномерное распределение нагретого воздуха по всему объему камеры. На передней панели есть регулятор, с помощью которого вы можете установить температуру в диапазоне 35–70 оС с шагом 5 градусов и время в диапазоне от 1 ч до 24 часов работы с шагом 30 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1959 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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