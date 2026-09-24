Уцененный товар Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние;, 674530
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки, дефект пленки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%57 руб. 340 руб.
В наличии
Код товара: 674530
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57 руб. -83%
340 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки, дефект пленки
Совместимость
для Nokia 3.4/5.4
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30
Описание товара Уцененный товар Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние;
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
- Покрытие: глянцевое
- Совместимый бренд: Nokia
- Совместимая модель: 3.4; 5.4
- Количество пленок в комплекте: 1 шт
Причина уценки: витринный образец, дефект коробки, дефект пленки
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки, дефект пленки
Совместимость
для Nokia 3.4/5.4
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
- Покрытие: глянцевое
- Совместимый бренд: Nokia
- Совместимая модель: 3.4; 5.4
- Количество пленок в комплекте: 1 шт
Причина уценки: витринный образец, дефект коробки, дефект пленки
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Уцененный товар Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние; - по цене 57 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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