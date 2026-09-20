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Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14" (NX.KS9ER.001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14" (NX.KS9ER.001)

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Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14&quot; (NX.KS9ER.001) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14&quot; (NX.KS9ER.001) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14&quot; (NX.KS9ER.001) - фото 3
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Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14&quot; (NX.KS9ER.001) - фото 5
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Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14&quot; (NX.KS9ER.001) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14&quot; (NX.KS9ER.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14&quot; (NX.KS9ER.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14&quot; (NX.KS9ER.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14&quot; (NX.KS9ER.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14&quot; (NX.KS9ER.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14&quot; (NX.KS9ER.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14&quot; (NX.KS9ER.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14&quot; (NX.KS9ER.001) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 673971
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
N300
Частота процессора, ГГц
0.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х9
Вес, кг.
2.41

Описание товара Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14" (NX.KS9ER.001)

Для кого и под какие задачи

Acer Aspire AL14-31P-36EN - компактный 14-дюймовый ноутбук, ориентированный на повседневное использование дома, в учебе и легкой офисной работе. Благодаря энергоэффективному процессору Intel Core i3 и интегрированной графике, устройство отлично справляется с работой в браузере, офисными приложениями, просмотром видео и несложной многозадачностью. Серебристый корпус и компактные размеры делают его удобным спутником для учащихся и тех, кто часто работает вне дома.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - процессор Intel Core i3 N305 с энергоэффективной архитектурой, обеспечивающий достаточную производительность для базовых задач при минимальном энергопотреблении. Встроенный графический адаптер Intel UHD Graphics справляется с веб-серфингом, воспроизведением видео и простыми приложениями, хотя для современных игр и ресурсоемких программ его возможностей недостаточно.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, позволяя комфортно работать при ярком освещении. Качество картинки и цветопередача находятся на достойном уровне для повседневных задач и просмотра медиаконтента.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, что достаточно для комфортной работы в браузере с множеством вкладок и базовой многозадачности. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Легкий и тонкий корпус с серебристым покрытием выглядит стильно и современно. Пассивная система охлаждения работает практически бесшумно благодаря энергоэффективной платформе. Батарея обеспечивает длительную автономную работу, что особенно важно для студентов и офисных сотрудников, проводящих много времени вдали от розетки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Встроенная веб-камера позволяет участвовать в видеоконференциях, а клавиатура с достаточным ходом клавиш удобна для набора текста.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что производительности ноутбука достаточно только для базовых задач - он не подойдет для работы с видео, 3D-графикой или современными играми. Объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, поэтому стоит заранее продумать вариант расширения хранилища. Модель оптимальна для тех, кто ищет легкий и автономный ноутбук для работы с документами, веб-серфинга и простых повседневных задач, при этом важным преимуществом становится длительное время работы от батареи.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14" (NX.KS9ER.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
N300
Частота процессора, ГГц
0.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Acer Aspire AL14-31P-36EN - компактный 14-дюймовый ноутбук, ориентированный на повседневное использование дома, в учебе и легкой офисной работе. Благодаря энергоэффективному процессору Intel Core i3 и интегрированной графике, устройство отлично справляется с работой в браузере, офисными приложениями, просмотром видео и несложной многозадачностью. Серебристый корпус и компактные размеры делают его удобным спутником для учащихся и тех, кто часто работает вне дома.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - процессор Intel Core i3 N305 с энергоэффективной архитектурой, обеспечивающий достаточную производительность для базовых задач при минимальном энергопотреблении. Встроенный графический адаптер Intel UHD Graphics справляется с веб-серфингом, воспроизведением видео и простыми приложениями, хотя для современных игр и ресурсоемких программ его возможностей недостаточно.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, позволяя комфортно работать при ярком освещении. Качество картинки и цветопередача находятся на достойном уровне для повседневных задач и просмотра медиаконтента.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, что достаточно для комфортной работы в браузере с множеством вкладок и базовой многозадачности. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Легкий и тонкий корпус с серебристым покрытием выглядит стильно и современно. Пассивная система охлаждения работает практически бесшумно благодаря энергоэффективной платформе. Батарея обеспечивает длительную автономную работу, что особенно важно для студентов и офисных сотрудников, проводящих много времени вдали от розетки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Встроенная веб-камера позволяет участвовать в видеоконференциях, а клавиатура с достаточным ходом клавиш удобна для набора текста.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что производительности ноутбука достаточно только для базовых задач - он не подойдет для работы с видео, 3D-графикой или современными играми. Объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, поэтому стоит заранее продумать вариант расширения хранилища. Модель оптимальна для тех, кто ищет легкий и автономный ноутбук для работы с документами, веб-серфинга и простых повседневных задач, при этом важным преимуществом становится длительное время работы от батареи.

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Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14" (NX.KS9ER.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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