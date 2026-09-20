Описание товара Ноутбук Acer Aspire AL14-31P-36EN silver 14" (NX.KS9ER.001)

Для кого и под какие задачи

Acer Aspire AL14-31P-36EN - компактный 14-дюймовый ноутбук, ориентированный на повседневное использование дома, в учебе и легкой офисной работе. Благодаря энергоэффективному процессору Intel Core i3 и интегрированной графике, устройство отлично справляется с работой в браузере, офисными приложениями, просмотром видео и несложной многозадачностью. Серебристый корпус и компактные размеры делают его удобным спутником для учащихся и тех, кто часто работает вне дома.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - процессор Intel Core i3 N305 с энергоэффективной архитектурой, обеспечивающий достаточную производительность для базовых задач при минимальном энергопотреблении. Встроенный графический адаптер Intel UHD Graphics справляется с веб-серфингом, воспроизведением видео и простыми приложениями, хотя для современных игр и ресурсоемких программ его возможностей недостаточно.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, позволяя комфортно работать при ярком освещении. Качество картинки и цветопередача находятся на достойном уровне для повседневных задач и просмотра медиаконтента.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, что достаточно для комфортной работы в браузере с множеством вкладок и базовой многозадачности. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Легкий и тонкий корпус с серебристым покрытием выглядит стильно и современно. Пассивная система охлаждения работает практически бесшумно благодаря энергоэффективной платформе. Батарея обеспечивает длительную автономную работу, что особенно важно для студентов и офисных сотрудников, проводящих много времени вдали от розетки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Встроенная веб-камера позволяет участвовать в видеоконференциях, а клавиатура с достаточным ходом клавиш удобна для набора текста.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что производительности ноутбука достаточно только для базовых задач - он не подойдет для работы с видео, 3D-графикой или современными играми. Объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, поэтому стоит заранее продумать вариант расширения хранилища. Модель оптимальна для тех, кто ищет легкий и автономный ноутбук для работы с документами, веб-серфинга и простых повседневных задач, при этом важным преимуществом становится длительное время работы от батареи.