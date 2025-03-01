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Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6" (NX.KDHER.002) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6" (NX.KDHER.002)

8 Отзывы
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Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6&quot; (NX.KDHER.002) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6&quot; (NX.KDHER.002) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6&quot; (NX.KDHER.002) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6&quot; (NX.KDHER.002) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6&quot; (NX.KDHER.002) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6&quot; (NX.KDHER.002) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6&quot; (NX.KDHER.002) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6&quot; (NX.KDHER.002) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6&quot; (NX.KDHER.002) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6&quot; (NX.KDHER.002) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6&quot; (NX.KDHER.002) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6&quot; (NX.KDHER.002) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6&quot; (NX.KDHER.002) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6&quot; (NX.KDHER.002) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6&quot; (NX.KDHER.002) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6&quot; (NX.KDHER.002) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 673970
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
N305
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х9
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6" (NX.KDHER.002)

Для кого и под какие задачи

Acer Aspire A315 - классический офисный ноутбук для повседневных задач и учебы. Модель отлично подходит для работы с документами, презентациями, веб-серфинга и просмотра медиаконтента. Благодаря процессору Intel Core i3 современного поколения и 8 ГБ оперативной памяти ноутбук уверенно справляется с офисными приложениями и многозадачностью в браузере, оставаясь доступным решением для дома, учебы или небольшого офиса.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - энергоэффективный процессор Intel Core i3 N305 с 8 ядрами, построенный на современной архитектуре Alder Lake-N. Встроенная графика Intel UHD отлично справляется с офисными задачами, воспроизведением видео и простыми играми. Такая конфигурация обеспечивает плавную работу в браузере с множеством вкладок, офисных приложениях и легких программах для обработки фото.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что важно при длительной работе с текстом или таблицами. Экран хорошо подходит для просмотра фильмов и сериалов, работы с документами и веб-серфинга в различных условиях освещения.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в большинстве повседневных задач. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. При необходимости есть возможность расширения системы хранения через дополнительные слоты.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в классическом серебристом цвете с текстурированной поверхностью. При весе около 1,7 кг его можно регулярно брать с собой на учебу или работу. Система охлаждения рассчитана на повседневные нагрузки и работает достаточно тихо благодаря энергоэффективной платформе. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных офисных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами: USB Type-A для периферии, HDMI для подключения внешнего монитора или телевизора, а также аудиоразъемом для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 готова к работе сразу после включения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр. Объем накопителя в 256 ГБ может потребовать организации хранения файлов на внешних носителях. Модель оптимальна для тех, кому нужен надежный рабочий инструмент для офисных задач, учебы и веб-серфинга с хорошим экраном и достаточной производительностью для повседневного использования. Если планируется работа с тяжелыми приложениями или играми, стоит рассмотреть модели с более мощными процессорами и дискретной графикой.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6" (NX.KDHER.002)

Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
в целом доволен, понравилась цена, работает неплохо
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Щепетков С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее. Оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Ноутбук пришел целый. Все нужно установили. В работе посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер вещь. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Для дома или офиса можно взять
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ноутбук. Для ребенка пойдёт. Нам нравится! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
В работе ещё не был. Получил. Упакован отлично,в дополнительную упаковку. Коробка имеет пломбу. Проверил,включается. Установлю операционную систему - можно будет потестить на предмет производительности
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Фирмой пользуюсь не однократно, все устраивает по своей цене. Брала для мамы. Для работы с документами, хорош.



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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
N305
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Acer Aspire A315 - классический офисный ноутбук для повседневных задач и учебы. Модель отлично подходит для работы с документами, презентациями, веб-серфинга и просмотра медиаконтента. Благодаря процессору Intel Core i3 современного поколения и 8 ГБ оперативной памяти ноутбук уверенно справляется с офисными приложениями и многозадачностью в браузере, оставаясь доступным решением для дома, учебы или небольшого офиса.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - энергоэффективный процессор Intel Core i3 N305 с 8 ядрами, построенный на современной архитектуре Alder Lake-N. Встроенная графика Intel UHD отлично справляется с офисными задачами, воспроизведением видео и простыми играми. Такая конфигурация обеспечивает плавную работу в браузере с множеством вкладок, офисных приложениях и легких программах для обработки фото.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что важно при длительной работе с текстом или таблицами. Экран хорошо подходит для просмотра фильмов и сериалов, работы с документами и веб-серфинга в различных условиях освещения.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в большинстве повседневных задач. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. При необходимости есть возможность расширения системы хранения через дополнительные слоты.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в классическом серебристом цвете с текстурированной поверхностью. При весе около 1,7 кг его можно регулярно брать с собой на учебу или работу. Система охлаждения рассчитана на повседневные нагрузки и работает достаточно тихо благодаря энергоэффективной платформе. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычных офисных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами: USB Type-A для периферии, HDMI для подключения внешнего монитора или телевизора, а также аудиоразъемом для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 готова к работе сразу после включения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр. Объем накопителя в 256 ГБ может потребовать организации хранения файлов на внешних носителях. Модель оптимальна для тех, кому нужен надежный рабочий инструмент для офисных задач, учебы и веб-серфинга с хорошим экраном и достаточной производительностью для повседневного использования. Если планируется работа с тяжелыми приложениями или играми, стоит рассмотреть модели с более мощными процессорами и дискретной графикой.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
в целом доволен, понравилась цена, работает неплохо
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Щепетков С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее. Оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Ноутбук пришел целый. Все нужно установили. В работе посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер вещь. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Для дома или офиса можно взять
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ноутбук. Для ребенка пойдёт. Нам нравится! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
В работе ещё не был. Получил. Упакован отлично,в дополнительную упаковку. Коробка имеет пломбу. Проверил,включается. Установлю операционную систему - можно будет потестить на предмет производительности
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Фирмой пользуюсь не однократно, все устраивает по своей цене. Брала для мамы. Для работы с документами, хорош.


Ноутбук Acer Aspire A315-510P-30EA silver 15,6" (NX.KDHER.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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