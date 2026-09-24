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Уцененный товар Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние; купить с доставкой в Москве, 673937
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Уцененный товар Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние;, 673937

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Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние; - фото 1
Уценка
Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние; - фото 2
Уценка
Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние; - фото 3
Уценка
Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние; - фото 4
Уценка
Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бра
Причина уценки
витринный образец, несущественные царапины на декоративных пластинах
  • Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние; - фото 1
  • Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние; - фото 2
  • Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние; - фото 3
  • Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние; - фото 4
  • Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
1 344 руб.  4 481 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 673937
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние;
1 344 руб. -70%
4 481 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Бра
Причина уценки
витринный образец, несущественные царапины на декоративных пластинах
Высота, см
27.5
Количество ламп
2
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
модерн, арт-деко
Тип цоколя
E14
Форма
нестандартная
Цвет каркаса
бронза
Цвет плафона
дымчатый
Ширина, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х13
Вес, кг.
1.7

Описание товара Уцененный товар Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние;

Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:

  • Мощность: 80 Ватт
  • Стиль: модерн
  • Назначение: для гостиной, для кабинета, для коридора, для прихожей, для спальни, Кабинет, зал
  • Материал плафона/абажура: хрусталь
Комплектность: бра, 6 пластин, отвертка, крепления, коробка, инструкция
Причина уценки: витринный образец, несущественные царапины на декоративных пластинах

Отзывы о товаре Уцененный товар Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние;




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Бра
Причина уценки
витринный образец, несущественные царапины на декоративных пластинах
Высота, см
27.5
Количество ламп
2
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
модерн, арт-деко
Тип цоколя
E14
Форма
нестандартная
Цвет каркаса
бронза
Цвет плафона
дымчатый
Развернуть
Ширина, см
26
Страна производитель
Китай
Описание
Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
  • Мощность: 80 Ватт
  • Стиль: модерн
  • Назначение: для гостиной, для кабинета, для коридора, для прихожей, для спальни, Кабинет, зал
  • Материал плафона/абажура: хрусталь
Комплектность: бра, 6 пластин, отвертка, крепления, коробка, инструкция
Причина уценки: витринный образец, несущественные царапины на декоративных пластинах
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние; - стоимость товара 1344 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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