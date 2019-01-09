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Набор ножей Taller TR-2004

(1)
Артикул: 67245
  • Набор ножей Taller TR-2004 - фото 1
  • Набор ножей Taller TR-2004 - фото 2
  • Набор ножей Taller TR-2004 - фото 3
  • Набор ножей Taller TR-2004 - фото 4
Набор ножей Taller TR-2004 - фото 1
Набор ножей Taller TR-2004 - фото 2
Набор ножей Taller TR-2004 - фото 3
Набор ножей Taller TR-2004 - фото 4
5 080 руб. 

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3 970 руб. 

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Артикул: 67245
В наличии
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БрендTaller
Тип товараНаборы ножей
Длина лезвия, мм100+135+205+210
Количество предметов в наборе6
Материал лезвиясталь
Материал ручки (-ек)сталь

Набор ножей Taller TR-2004 предназначен для использования в процессе приготовления пищи. Высокие прочностные характеристики и резательная способность ножей обеспечивают им длительный период эксплуатации. Удобная подставка помогает постоянно иметь ножи под рукой. Эргономичная форма ручки и отличная сбалансированность позволяет работать предметами, входящими в набор ножей Taller TR-2004, длительное время без ощущения дискомфорта.

Особенности:

  • Подставка выполнена из дерева и нержавеющей стали, имеет нескользящие ножки в основании;
  • Поварской нож с лезвием 20.5 см х 2.5 мм;
  • Нож для нарезки с лезвием 21 см х 2.5 мм;
  • Два универсальных ножа с лезвиями 13.5 см х 2.0 мм;
  • Нож для чистки с лезвием 10 см х 2.0 мм;
  • Ножи устойчивы к деформации;
  • Устойчивы к коррозии;
  • Высокая гибкость и прочность обеспечиваются холодной обработкой ножей;
  • Прочная и стойкая к механическим воздействиям режущая кромка обеспечивает ножам долгий срок службы;
  • Угол заточки оптимален для придания ножам высокой проникающей способности;
  • Скругленная ручка со специальным точечным тиснением и особая форма пяты клинка предотвращают выскальзывание ножа и соскальзывание руки на лезвие;
  • Ножи отлично сбалансированы и удобны для эксплуатации;
  • Ножи можно мыть в посудомоечной машине.

Комплектация:

  • Нож для чистки;
  • Нож поварской;
  • Нож для нарезки;
  • Нож универсальный (2 шт.);
  • Подставка;
  • Коробка.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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09.01.2019
Достоинства:
Легкие, удобно лежат в руке, острые. Очень стильно смотрятся на кухне.

Недостатки:
Каждый отпечаток пальцев виден на подставке для ножей.

Комментарий:
Стоят своих денег, я довольна покупкой.

Самовывоз невозможен
Набор ножей Taller TR-2004 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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