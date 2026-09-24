The White Stripes - Elephant (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588003110) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
White Stripes
Альбом (сингл)
Elephant
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 000 руб.
В наличии
Код товара: 667466
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0196588003110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
White Stripes
Альбом (сингл)
Elephant
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Seven Nation Army, Black Math, Theres No Home For You Here, I Just Dont Know What To Do With Myself, In The Cold, Cold Night, I Want To Be The Boy To Warm Your Mothers Heart, Youve Got Her In Your Pocket, Ball And Biscuit, The Hardest Button To Button, Little Acorns, Hypnotize, The Air Near My Fingers, Girl, You Have No Faith In Medicine, Its True That We Love One Another
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The White Stripes - Elephant (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588003110) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир музыкального искусства с виниловой пластинкой White Stripes / Elephant в кристально прозрачном цвете. Этот двойной альбом, изготовленный из 200-граммового винила, представлен в стильной коробке и позволяет насладиться звуком на 45 оборотов в минуту. Звуки этой уникальной пластинки окунут вас в мир экспериментального рока и альтернативного звучания. Каждая трек такой музыки наполнен энергией и страстью исполнителей, создавая неповторимую атмосферу. Не упустите возможность купить виниловую пластинку White Stripes / Elephant и ощутить всю силу звука на качественном виниле. Этот Limited Edition издание позволит вам погрузиться в мир музыки с новой глубиной и насладиться уникальным звучанием этого альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0196588003110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
White Stripes
Альбом (сингл)
Elephant
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Seven Nation Army, Black Math, Theres No Home For You Here, I Just Dont Know What To Do With Myself, In The Cold, Cold Night, I Want To Be The Boy To Warm Your Mothers Heart, Youve Got Her In Your Pocket, Ball And Biscuit, The Hardest Button To Button, Little Acorns, Hypnotize, The Air Near My Fingers, Girl, You Have No Faith In Medicine, Its True That We Love One Another
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Погрузитесь в мир музыкального искусства с виниловой пластинкой White Stripes / Elephant в кристально прозрачном цвете. Этот двойной альбом, изготовленный из 200-граммового винила, представлен в стильной коробке и позволяет насладиться звуком на 45 оборотов в минуту. Звуки этой уникальной пластинки окунут вас в мир экспериментального рока и альтернативного звучания. Каждая трек такой музыки наполнен энергией и страстью исполнителей, создавая неповторимую атмосферу. Не упустите возможность купить виниловую пластинку White Stripes / Elephant и ощутить всю силу звука на качественном виниле. Этот Limited Edition издание позволит вам погрузиться в мир музыки с новой глубиной и насладиться уникальным звучанием этого альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
The White Stripes - Elephant (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0196588003110) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 32000 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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