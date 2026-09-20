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0753088003417, Wells, Junior, Hoodoo Man Blues (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0753088003417, Wells, Junior, Hoodoo Man Blues (Analogue) виниловая пластинка

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0753088003417, Виниловая пластинка Wells, Junior, Hoodoo Man Blues (Analogue) - фото 1
0753088003417, Виниловая пластинка Wells, Junior, Hoodoo Man Blues (Analogue) - фото 2
0753088003417, Виниловая пластинка Wells, Junior, Hoodoo Man Blues (Analogue) - фото 3
0753088003417, Виниловая пластинка Wells, Junior, Hoodoo Man Blues (Analogue) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0753088003417, Виниловая пластинка Wells, Junior, Hoodoo Man Blues (Analogue) - фото 1
  • 0753088003417, Виниловая пластинка Wells, Junior, Hoodoo Man Blues (Analogue) - фото 2
  • 0753088003417, Виниловая пластинка Wells, Junior, Hoodoo Man Blues (Analogue) - фото 3
  • 0753088003417, Виниловая пластинка Wells, Junior, Hoodoo Man Blues (Analogue) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667462
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Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0753088003417, Wells, Junior, Hoodoo Man Blues (Analogue) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальный мир блюза с виниловой пластинкой Junior Wells / Hoodoo Man Blues в стандартном формате 45 оборотов в минуту. Каждая нота на этой пластинке пронизана глубокими эмоциями и талантом Junior Wells, позволяя окунуться в атмосферу подлинного блюза. Звуки рояля, губной гармоники и мощного вокала приведут вас к истокам этого жанра и вызовут море эмоций у каждого слушателя. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Junior Wells / Hoodoo Man Blues и привнести в свою коллекцию культовое произведение блюзовой музыки. Позвольте себе окунуться в уникальный мир звука, который перенесет вас в прошлое и заставит почувствовать всю силу и глубину этого музыкального жанра.

Отзывы о товаре 0753088003417, Wells, Junior, Hoodoo Man Blues (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Погрузитесь в уникальный мир блюза с виниловой пластинкой Junior Wells / Hoodoo Man Blues в стандартном формате 45 оборотов в минуту. Каждая нота на этой пластинке пронизана глубокими эмоциями и талантом Junior Wells, позволяя окунуться в атмосферу подлинного блюза. Звуки рояля, губной гармоники и мощного вокала приведут вас к истокам этого жанра и вызовут море эмоций у каждого слушателя. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Junior Wells / Hoodoo Man Blues и привнести в свою коллекцию культовое произведение блюзовой музыки. Позвольте себе окунуться в уникальный мир звука, который перенесет вас в прошлое и заставит почувствовать всю силу и глубину этого музыкального жанра.
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Отзывы


0753088003417, Wells, Junior, Hoodoo Man Blues (Analogue) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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