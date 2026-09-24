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Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка

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Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка - фото 1
Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка - фото 2
Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка - фото 3
Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка - фото 4
Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка - фото 5
Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Doug Watkins
Альбом (сингл)
Watkins At Large (Tone Poet)
Жанр
Jazz
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка - фото 1
  • Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка - фото 2
  • Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка - фото 3
  • Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка - фото 4
  • Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка - фото 5
  • Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667457
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Загружаем...
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Загружаем...
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Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка
6 630 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448321794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Doug Watkins
Альбом (сингл)
Watkins At Large (Tone Poet)
Жанр
Jazz
Трек-лист
Return To Paradise, Phinupi, McNastys Blues, More Of The Same, Panonica
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка

Watkins at Large - первый альбом в качестве лидера выдающегося американского джазового контрабасиста Дуга Уоткинса. Tone Poet Edition: моно, продюсер Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессинг RTI (180 г), прочный tip-on конверт, буклет.. Немногие басисты пользовались таким же спросом в 1950-е годы, как Дуг Уоткинс, который входил в первоначальный состав Jazz Messengers Арта Блейки. В 1956 году (в том же году, когда он поддержал Сонни Роллинза в записи Saxophone Colossus) 22-летний парень смог записать свой первый альбом блюзового и балладного хард-бопа для лейбла Transition Records, которым руководил дальновидный продюсер Том Уилсон (Боб Дилан, Mothers Of Invention и др.). К сожалению, многообещающая карьера Уоткинса внезапно оборвалась в 1962 году из-за автомобильной аварии со смертельным исходом.

Отзывы о товаре Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448321794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Doug Watkins
Альбом (сингл)
Watkins At Large (Tone Poet)
Жанр
Jazz
Трек-лист
Return To Paradise, Phinupi, McNastys Blues, More Of The Same, Panonica
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
Великобритания
Описание
Watkins at Large - первый альбом в качестве лидера выдающегося американского джазового контрабасиста Дуга Уоткинса. Tone Poet Edition: моно, продюсер Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессинг RTI (180 г), прочный tip-on конверт, буклет.. Немногие басисты пользовались таким же спросом в 1950-е годы, как Дуг Уоткинс, который входил в первоначальный состав Jazz Messengers Арта Блейки. В 1956 году (в том же году, когда он поддержал Сонни Роллинза в записи Saxophone Colossus) 22-летний парень смог записать свой первый альбом блюзового и балладного хард-бопа для лейбла Transition Records, которым руководил дальновидный продюсер Том Уилсон (Боб Дилан, Mothers Of Invention и др.). К сожалению, многообещающая карьера Уоткинса внезапно оборвалась в 1962 году из-за автомобильной аварии со смертельным исходом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Doug Watkins - Watkins At Large (Analogue, Tone Poet) (0602448321794) виниловая пластинка - по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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