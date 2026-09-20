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Tina Turner - What's Love Got To Do With It? (5054197555343) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tina Turner - What's Love Got To Do With It? (5054197555343) виниловая пластинка

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5054197555343, Виниловая пластинка Turner, Tina, What&#039;s Love Got To Do With It? - фото 1
5054197555343, Виниловая пластинка Turner, Tina, What&#039;s Love Got To Do With It? - фото 2
5054197555343, Виниловая пластинка Turner, Tina, What&#039;s Love Got To Do With It? - фото 3
5054197555343, Виниловая пластинка Turner, Tina, What&#039;s Love Got To Do With It? - фото 4
5054197555343, Виниловая пластинка Turner, Tina, What&#039;s Love Got To Do With It? - фото 5
5054197555343, Виниловая пластинка Turner, Tina, What&#039;s Love Got To Do With It? - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 5054197555343, Виниловая пластинка Turner, Tina, What&#039;s Love Got To Do With It? - фото 1
  • 5054197555343, Виниловая пластинка Turner, Tina, What&#039;s Love Got To Do With It? - фото 2
  • 5054197555343, Виниловая пластинка Turner, Tina, What&#039;s Love Got To Do With It? - фото 3
  • 5054197555343, Виниловая пластинка Turner, Tina, What&#039;s Love Got To Do With It? - фото 4
  • 5054197555343, Виниловая пластинка Turner, Tina, What&#039;s Love Got To Do With It? - фото 5
  • 5054197555343, Виниловая пластинка Turner, Tina, What&#039;s Love Got To Do With It? - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667440
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Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tina Turner - What's Love Got To Do With It? (5054197555343) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание в честь 30-летия альбома Тины Тернер Whats Love Got To Do With Itx, выпущенного 15 июня 1993 года. Издание на виниле.. Это был сборник песен, некоторые из которых были перезаписаны из периода Ike &amp;amp; Tina Turner, в том числе «A Fool In Love», а также пять совершенно новых песен, одна из которых — «I Don’t Wanna Fight» — вошел в десятку лучших хитов как в Великобритании, так и в США. В альбом также включена версия Тернер классической Disco Inferno группы The Trammps, песни, которую она часто исполняла вживую на концертах в конце семидесятых, но никогда ранее не записывала в студии. Альбом стал саундтреком к одноименному биографическому фильму о Тине Тернер и занял первое место в Великобритании, а также вошел в десятку лучших в Швейцарии, Германии, Австрии и Канаде и в двадцатку лучших в США. Альбом стал платиновым во всем мире, в том числе в Великобритании, США и Швейцарии.

Отзывы о товаре Tina Turner - What's Love Got To Do With It? (5054197555343) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ремастированное переиздание в честь 30-летия альбома Тины Тернер Whats Love Got To Do With Itx, выпущенного 15 июня 1993 года. Издание на виниле.. Это был сборник песен, некоторые из которых были перезаписаны из периода Ike &amp;amp; Tina Turner, в том числе «A Fool In Love», а также пять совершенно новых песен, одна из которых — «I Don’t Wanna Fight» — вошел в десятку лучших хитов как в Великобритании, так и в США. В альбом также включена версия Тернер классической Disco Inferno группы The Trammps, песни, которую она часто исполняла вживую на концертах в конце семидесятых, но никогда ранее не записывала в студии. Альбом стал саундтреком к одноименному биографическому фильму о Тине Тернер и занял первое место в Великобритании, а также вошел в десятку лучших в Швейцарии, Германии, Австрии и Канаде и в двадцатку лучших в США. Альбом стал платиновым во всем мире, в том числе в Великобритании, США и Швейцарии.
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Отзывы


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