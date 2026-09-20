Tina Turner - Simply The Best (coloured) (5054197645709) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Simply the best
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667439
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197645709]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Simply the best
Трек-лист
The Best, I Cant Stand The Rain, With It, I Dont Wanna Lose You, Lets Stay Together, Steamy Windows, Typical Male, We Dont Need Another Hero (Thunderdome), Private Dancer, Good To Me, Nutbush City Limits (The 90s Version), It Takes Two (Duet With Rod Stewart), River Deep-Mountain High, Tender With Me Baby, Addicted To Love (Live In London, 1987), I Want You Near Me, Way Of The World, Love Thing
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tina Turner - Simply The Best (coloured) (5054197645709) виниловая пластинка
Знаменитый сборник самых известных песен Тины Тернер. Лимитированное переиздание на синем виниле.. Simply The Best – сборник из 18 самых известных песен Тины Тернер, включая «Whats Love Got To Do With It», «I Dont Wanna Lose You», «Steamy Windows» и «Private Dancer». Первоначально выпущенный в 1991 году и разошедшийся миллионными тиражами по всему миру, Simply The Best провел более двух лет в британских чартах и является одной из самых популярных компиляций в истории.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197645709]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Simply the best
Трек-лист
The Best, I Cant Stand The Rain, With It, I Dont Wanna Lose You, Lets Stay Together, Steamy Windows, Typical Male, We Dont Need Another Hero (Thunderdome), Private Dancer, Good To Me, Nutbush City Limits (The 90s Version), It Takes Two (Duet With Rod Stewart), River Deep-Mountain High, Tender With Me Baby, Addicted To Love (Live In London, 1987), I Want You Near Me, Way Of The World, Love Thing
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Знаменитый сборник самых известных песен Тины Тернер. Лимитированное переиздание на синем виниле.. Simply The Best – сборник из 18 самых известных песен Тины Тернер, включая «Whats Love Got To Do With It», «I Dont Wanna Lose You», «Steamy Windows» и «Private Dancer». Первоначально выпущенный в 1991 году и разошедшийся миллионными тиражами по всему миру, Simply The Best провел более двух лет в британских чартах и является одной из самых популярных компиляций в истории.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Tina Turner - Simply The Best (coloured) (5054197645709) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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