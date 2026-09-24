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Emeli Sande - How Were We To Know (0810098507608) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Emeli Sande - How Were We To Know (0810098507608) виниловая пластинка

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Emeli Sande - How Were We To Know (0810098507608) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emeli Sande
Альбом (сингл)
How Were We To Know
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Emeli Sande - How Were We To Know (0810098507608) виниловая пластинка - фото 1
  • Emeli Sande - How Were We To Know (0810098507608) виниловая пластинка - фото 2
  • Emeli Sande - How Were We To Know (0810098507608) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667410
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Emeli Sande - How Were We To Know (0810098507608) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0810098507608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emeli Sande
Альбом (сингл)
How Were We To Know
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All This Love, My Boy Likes To Party, Lighthouse, How Were We To Know, Too Much, Nothing We Cant Handle, Like I Loved You, There For You, True Colours, End Of Time, Love, Cos Of You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Emeli Sande - How Were We To Know (0810098507608) виниловая пластинка

How Were We To Know — второй независимый альбом британской певицы и автора песен Эмели Санде, выпущенный на лейбле Chrysalis Records. Издание на виниле.. «Мне хотелось многое сказать о себе, и я надеюсь, что благодаря текстам люди смогут понять меня на более глубоком уровне». 11 треков альбома How Were To Know исследуют встречи с любовью во всех ее формах, а также риск, на который приходится идти, чтобы достичь ее. Продюсерами альбома выступили Jonny Coffer (Beyonc?, Miley Cyrus), Jim Jonsin (ASAP Rocky, Usher, Eminem), DI Genius (Drake, Raye, Sean Paul), Rxwntree, Крис Локо и Mac &amp;amp;amp;amp; Phil.

Отзывы о товаре Emeli Sande - How Were We To Know (0810098507608) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0810098507608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emeli Sande
Альбом (сингл)
How Were We To Know
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All This Love, My Boy Likes To Party, Lighthouse, How Were We To Know, Too Much, Nothing We Cant Handle, Like I Loved You, There For You, True Colours, End Of Time, Love, Cos Of You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
How Were We To Know — второй независимый альбом британской певицы и автора песен Эмели Санде, выпущенный на лейбле Chrysalis Records. Издание на виниле.. «Мне хотелось многое сказать о себе, и я надеюсь, что благодаря текстам люди смогут понять меня на более глубоком уровне». 11 треков альбома How Were To Know исследуют встречи с любовью во всех ее формах, а также риск, на который приходится идти, чтобы достичь ее. Продюсерами альбома выступили Jonny Coffer (Beyonc?, Miley Cyrus), Jim Jonsin (ASAP Rocky, Usher, Eminem), DI Genius (Drake, Raye, Sean Paul), Rxwntree, Крис Локо и Mac &amp;amp;amp;amp; Phil.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Emeli Sande - How Were We To Know (0810098507608) виниловая пластинка – стоимость товара 3910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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