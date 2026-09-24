Running Wild - Ready For Boarding (2Lp, Lim.Ed.,Orange) (4050538380910) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
RUNNING WILD
Альбом (сингл)
Ready For Boarding
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
В наличии
Код товара: 667409
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5 340 руб.
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Характеристики
Бренд
NOISE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noise
Barcode
[4050538380910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
RUNNING WILD
Альбом (сингл)
Ready For Boarding
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hymn Of Long John Silver, Under Jolly Roger, Genghis Khan, Raise Your Fist, Purgatory, Mordor, Diabolic Force, Raw Ride, Adrian (S.O.S.), Prisoner Of Our Time, Intro, Riding The Storm, Bad To The Bone, Raw Ride, Raging Fire, Tortuga Bay, Uaschtschun, Bass Solo, Conquistadores, Prisoner Of Our Time
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Running Wild - Ready For Boarding (2Lp, Lim.Ed.,Orange) (4050538380910) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hymn Of Long John Silver, Under Jolly Roger, Genghis Khan, Raise Your Fist, Purgatory, Mordor, Diabolic Force, Raw Ride, Adrian (S.O.S.), Prisoner Of Our Time, Intro, Riding The Storm, Bad To The Bone, Raw Ride, Raging Fire, Tortuga Bay, Uaschtschun, Bass Solo, Conquistadores, Prisoner Of Our Time
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Бренд
NOISE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Noise
Barcode
[4050538380910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
RUNNING WILD
Альбом (сингл)
Ready For Boarding
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hymn Of Long John Silver, Under Jolly Roger, Genghis Khan, Raise Your Fist, Purgatory, Mordor, Diabolic Force, Raw Ride, Adrian (S.O.S.), Prisoner Of Our Time, Intro, Riding The Storm, Bad To The Bone, Raw Ride, Raging Fire, Tortuga Bay, Uaschtschun, Bass Solo, Conquistadores, Prisoner Of Our Time
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hymn Of Long John Silver, Under Jolly Roger, Genghis Khan, Raise Your Fist, Purgatory, Mordor, Diabolic Force, Raw Ride, Adrian (S.O.S.), Prisoner Of Our Time, Intro, Riding The Storm, Bad To The Bone, Raw Ride, Raging Fire, Tortuga Bay, Uaschtschun, Bass Solo, Conquistadores, Prisoner Of Our Time
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Running Wild - Ready For Boarding (2Lp, Lim.Ed.,Orange) (4050538380910) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Running Wild - Ready For Boarding (2Lp, Lim.Ed.,Orange) (4050538380910) виниловая пластинка