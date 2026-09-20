R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка
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Описание товара R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка
Переиздание официального сборника лучших песен альтернативной рок-группы R.E.M. Издание содержит композиции эпохи лейбла Warner Bros., начиная с альбома "Green" (1988) по "Reveal" (2001), а также два новых трека и две песни из саундтреков. Сборник имел огромный успех в Британии, вошёл в десятку самых продаваемых альбомов 2003 года, и занял 49 место в списке "самых продаваемых альбомов Великобритании в 2000-х". R.E.M. - американская рок-группа, сформированная в городе Атенс (штат Джорджия) в 1980 году музыкантами Майклом Стайпом (вокал), Питером Баком (гитара), Майком Миллзом (бас-гитара) и Биллом Берри (ударные и перкуссия). Один из наиболее важных и авторитетных коллективов, оказавших влияние на альтернативный рок. Группа почти сразу привлекла к себе внимание аудитории мелодичным гитарным звучанием, в котором часто использовалось арпеджио, и характерным вокалом фронтмена. В 1981 году R.E.M. выпустила на независимом лейбле Hib-Tone свой первый сингл "Radio Free Europe". В 1983 году последовало издание дебютного альбома "Murmur", положительно встреченного критиками. В течение последующих нескольких лет сформировалась творческая репутация группы как успешного андеграундного коллектива, особенно популярного на студенческих радиостанциях. 1987 год стал прорывом для R.E.M.: группа выпустила успешный сингл "The One I Love", благодаря чему стала известна массовой аудитории. Годом позже музыканты подписали контракт с ведущим лейблом Warner Bros. и выпустили альбом "Green". Этот диск принёс группе международную славу и разошёлся тиражом более четырёх миллионов экземпляров, R.E.M. начали выступать на больших площадках и гастролировать по всему миру. К тому моменту сформировался характерный музыкальный стиль R.E.M.: инди-рок с элементами постпанка и фолка.
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