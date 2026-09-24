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Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка

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Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 1
Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 2
Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 3
Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 4
Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 5
Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 6
Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 7
Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 8
Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
PATTERN-SEEKING ANIMALS
Альбом (сингл)
Only Passing Through
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 1
  • Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 2
  • Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 3
  • Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 4
  • Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 5
  • Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 6
  • Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 7
  • Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 8
  • Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667386
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399822111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
PATTERN-SEEKING ANIMALS
Альбом (сингл)
Only Passing Through
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Everdark Mountain, I Cant Stay Here Anymore, Time Has A Way, Rock Paper Scissors, Much Ado, Only Passing Through, Said The Stranger, Here With You With Me, Im Not Alright, Just Another Day At The Beach, Everdark Mountain, I Cant Stay Here Anymore, Time Has A Way, Rock Paper Scissors, Much Ado, Only Passing Through, Said The Stranger, Here With You With Me, Im Not Alright, Just Another Day At The Beach
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка

Новый альбом прог/арт-рок группы Pattern-Seeking Animals, составленной из бывших и текущих участников американского прог-рок-коллектива Spock’s Beard.. PATTERN-SEEKING ANIMALS — это квартет, в котором участвуют нынешние и бывшие участники SPOCK’S BEARD Тед Леонард, Джимми Киган и Дэйв Мерос, а также давний автор песен и продюсер Джон Богехолд! Новый студийный альбом группы «Only Passing Through» стал третьим альбомом всего за 3 года и доказывает колоссальную производительность этих парней. С этой работой PATTERN-SEEKING ANIMALS предлагают выдающееся и уникальное путешествие в стиле прогрессив-рок с мощными и заразительными мелодиями, сильной динамикой и впечатляющей структурой песен. «Only Passing Through» будет доступен в виде лимитированного издание на CD в экологически чистом диджисливе с бонусом, а также на 2LP в гейтфолде с гравировкой на стороне D и бонусным CD в комплекте.

Отзывы о товаре Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399822111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
PATTERN-SEEKING ANIMALS
Альбом (сингл)
Only Passing Through
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Everdark Mountain, I Cant Stay Here Anymore, Time Has A Way, Rock Paper Scissors, Much Ado, Only Passing Through, Said The Stranger, Here With You With Me, Im Not Alright, Just Another Day At The Beach, Everdark Mountain, I Cant Stay Here Anymore, Time Has A Way, Rock Paper Scissors, Much Ado, Only Passing Through, Said The Stranger, Here With You With Me, Im Not Alright, Just Another Day At The Beach
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Описание
Новый альбом прог/арт-рок группы Pattern-Seeking Animals, составленной из бывших и текущих участников американского прог-рок-коллектива Spock’s Beard.. PATTERN-SEEKING ANIMALS — это квартет, в котором участвуют нынешние и бывшие участники SPOCK’S BEARD Тед Леонард, Джимми Киган и Дэйв Мерос, а также давний автор песен и продюсер Джон Богехолд! Новый студийный альбом группы «Only Passing Through» стал третьим альбомом всего за 3 года и доказывает колоссальную производительность этих парней. С этой работой PATTERN-SEEKING ANIMALS предлагают выдающееся и уникальное путешествие в стиле прогрессив-рок с мощными и заразительными мелодиями, сильной динамикой и впечатляющей структурой песен. «Only Passing Through» будет доступен в виде лимитированного издание на CD в экологически чистом диджисливе с бонусом, а также на 2LP в гейтфолде с гравировкой на стороне D и бонусным CD в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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