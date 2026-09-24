Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pattern-Seeking Animals - Only Passing Through (0194399822111) виниловая пластинка
Новый альбом прог/арт-рок группы Pattern-Seeking Animals, составленной из бывших и текущих участников американского прог-рок-коллектива Spock’s Beard.. PATTERN-SEEKING ANIMALS — это квартет, в котором участвуют нынешние и бывшие участники SPOCK’S BEARD Тед Леонард, Джимми Киган и Дэйв Мерос, а также давний автор песен и продюсер Джон Богехолд! Новый студийный альбом группы «Only Passing Through» стал третьим альбомом всего за 3 года и доказывает колоссальную производительность этих парней. С этой работой PATTERN-SEEKING ANIMALS предлагают выдающееся и уникальное путешествие в стиле прогрессив-рок с мощными и заразительными мелодиями, сильной динамикой и впечатляющей структурой песен. «Only Passing Through» будет доступен в виде лимитированного издание на CD в экологически чистом диджисливе с бонусом, а также на 2LP в гейтфолде с гравировкой на стороне D и бонусным CD в комплекте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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