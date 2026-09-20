8712177064571, Ormandy, Eugene, Orff: Carmina Burana виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667382
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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 8712177064571, Ormandy, Eugene, Orff: Carmina Burana виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: O Fortuna, Fortune Plango Vulnera, Veris Leta Facies, Omnia Sol Temperat, Ecce Gratum, Tanz, Floret Silva, Chramer, Gip Die Varwe Mir, Reie, Swaz Hie Gat Umbe - Chume, Chum Geselle Min - Swaz Hie Gat Umbe, Were Diu Werlt Alle Min, Estuans Interius, Olim Lacus Colueram, Ego Sum Abbas, In Taberna Quando Sumus, Amor Volat Undique, Dies, Nox Et Omnia, Stetit Puella, Circa Mea Pectora, Si Puer Cum Puellula, Veni, Veni, Venias, In Trutina, Tempus Est Iocundum, Dulcissime, Ave Formosissima, O Fortuna
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: O Fortuna, Fortune Plango Vulnera, Veris Leta Facies, Omnia Sol Temperat, Ecce Gratum, Tanz, Floret Silva, Chramer, Gip Die Varwe Mir, Reie, Swaz Hie Gat Umbe - Chume, Chum Geselle Min - Swaz Hie Gat Umbe, Were Diu Werlt Alle Min, Estuans Interius, Olim Lacus Colueram, Ego Sum Abbas, In Taberna Quando Sumus, Amor Volat Undique, Dies, Nox Et Omnia, Stetit Puella, Circa Mea Pectora, Si Puer Cum Puellula, Veni, Veni, Venias, In Trutina, Tempus Est Iocundum, Dulcissime, Ave Formosissima, O Fortuna
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
8712177064571, Ormandy, Eugene, Orff: Carmina Burana виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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