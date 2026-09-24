Ryo Okumoto - The Myth Of The Mostrophus (0196587186210) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ryo Okumoto - The Myth Of The Mostrophus (0196587186210) виниловая пластинка
Клавишник американских прогрессив-рокеров SPOCKS BEARD Рио Окумото (Ryo Okumoto) опубликовал анонсировал свой грядущий сольный альбом “The Myth Of The Mostrophus”, который увидит свет 29 июля на лейбле InsideOut Music. Окумото не выпускал сольных альбомов 20 лет, после “Coming Through” (2002). Для работы над “The Myth Of The Mostrophus” был привлечен широкий круг знаменитых гостей, среди которых гитарист Стив Хакетт (Steve Hackett, ex-GENESIS), коллеги Окумото по SPOCKS BEARD Тед Леонард (Ted Leonard, вокал), Алан Морс (Alan Morse, гитара) и Дэйв Мерос (Dave Meros, бас), его коллеги по PROGJECT Майкл Сэдлер (Michael Sadler, вокал, также SAGA), Джонатан Мувер (Jonathan Mover, барабаны) и Майк Кенилли (Mike Keneally, гитара), плюс вокалист Марк Бонилла (Marc Bonilla) из группы Кита Эмерсона (Keith Emerson), вокалист и барабанщик Ник ДВиргилио (Nick DVirgilio, BIG BIG TRAIN, ex-SPOCK’S BEARD), гитарист Рэнди МакСтайн (Randy McStine, LO-FI RESISTANCE) и Майкл Уайтмен (Michael Whiteman) из I AM THE MANIC WHALE.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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