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Steve Hackett - The Circus And The Nightwhale (0196588544316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steve Hackett - The Circus And The Nightwhale (0196588544316) виниловая пластинка

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Steve Hackett - The Circus And The Nightwhale (0196588544316) виниловая пластинка - фото 1
Steve Hackett - The Circus And The Nightwhale (0196588544316) виниловая пластинка - фото 2
Steve Hackett - The Circus And The Nightwhale (0196588544316) виниловая пластинка - фото 3
Steve Hackett - The Circus And The Nightwhale (0196588544316) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
The Circus And The Nightwhale
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Steve Hackett - The Circus And The Nightwhale (0196588544316) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Hackett - The Circus And The Nightwhale (0196588544316) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve Hackett - The Circus And The Nightwhale (0196588544316) виниловая пластинка - фото 3
  • Steve Hackett - The Circus And The Nightwhale (0196588544316) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667342
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Загружаем...
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Загружаем...
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Steve Hackett - The Circus And The Nightwhale (0196588544316) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588544316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
The Circus And The Nightwhale
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
People of the Smoke, These Passing Clouds, Taking You Down, Found and Lost, Enter the Ring, Get Me Out!, Ghost Moon and Living Love, Circo Inferno, Breakout, All at Sea, Into the Nightwhale, Wherever You Are, White Dove
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Hackett - The Circus And The Nightwhale (0196588544316) виниловая пластинка

Легендарный рок-гитарист Стив Хэкетт выпускает свой новый студийный альбом «The Circus And The Nightwhale». Издание на виниле.. 12 треков концептуального The Circus And The Nightwhale имеют автобиографический ракурс для музыканта, который заявил о своем 30-м сольном альбоме: Мне нравится этот альбом. В нем говорится то, что я давно хотел сказать». Это первая новая музыка Стива за более чем два года. Альбом записан между турами в 2022 и 2023 годах в студии Siren в Великобритании с приглашенными музыкантами из Швеции, Австрии, США, Азербайджана и Дании, состав включает в себя несколько знакомых лиц: Роджер Кинг (клавишные, программирование и оркестровые аранжировки), Роб Таунсенд (саксофон), Йонас Рейнгольд (бас), Над Сильван (вокал), Крейг Бланделл (ударные) и Аманда Леманн (вокал)



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Steve Hackett - The Circus And The Nightwhale (0196588544316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588544316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
The Circus And The Nightwhale
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
People of the Smoke, These Passing Clouds, Taking You Down, Found and Lost, Enter the Ring, Get Me Out!, Ghost Moon and Living Love, Circo Inferno, Breakout, All at Sea, Into the Nightwhale, Wherever You Are, White Dove
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Легендарный рок-гитарист Стив Хэкетт выпускает свой новый студийный альбом «The Circus And The Nightwhale». Издание на виниле.. 12 треков концептуального The Circus And The Nightwhale имеют автобиографический ракурс для музыканта, который заявил о своем 30-м сольном альбоме: Мне нравится этот альбом. В нем говорится то, что я давно хотел сказать». Это первая новая музыка Стива за более чем два года. Альбом записан между турами в 2022 и 2023 годах в студии Siren в Великобритании с приглашенными музыкантами из Швеции, Австрии, США, Азербайджана и Дании, состав включает в себя несколько знакомых лиц: Роджер Кинг (клавишные, программирование и оркестровые аранжировки), Роб Таунсенд (саксофон), Йонас Рейнгольд (бас), Над Сильван (вокал), Крейг Бланделл (ударные) и Аманда Леманн (вокал)


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
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Отзывы


Steve Hackett - The Circus And The Nightwhale (0196588544316) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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