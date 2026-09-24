Steve Hackett - The Circus And The Nightwhale (0196588544316) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Steve Hackett - The Circus And The Nightwhale (0196588544316) виниловая пластинка
Легендарный рок-гитарист Стив Хэкетт выпускает свой новый студийный альбом «The Circus And The Nightwhale». Издание на виниле.. 12 треков концептуального The Circus And The Nightwhale имеют автобиографический ракурс для музыканта, который заявил о своем 30-м сольном альбоме: Мне нравится этот альбом. В нем говорится то, что я давно хотел сказать». Это первая новая музыка Стива за более чем два года. Альбом записан между турами в 2022 и 2023 годах в студии Siren в Великобритании с приглашенными музыкантами из Швеции, Австрии, США, Азербайджана и Дании, состав включает в себя несколько знакомых лиц: Роджер Кинг (клавишные, программирование и оркестровые аранжировки), Роб Таунсенд (саксофон), Йонас Рейнгольд (бас), Над Сильван (вокал), Крейг Бланделл (ударные) и Аманда Леманн (вокал)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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