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Grateful Dead - Workingman's Dead (Analogue, Original Master Recording) (0821797242813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grateful Dead - Workingman's Dead (Analogue, Original Master Recording) (0821797242813) виниловая пластинка

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0821797242813, Виниловая пластинка Grateful Dead, Workingman&#039;s Dead (Original Master Recording) - фото 1
0821797242813, Виниловая пластинка Grateful Dead, Workingman&#039;s Dead (Original Master Recording) - фото 2
0821797242813, Виниловая пластинка Grateful Dead, Workingman&#039;s Dead (Original Master Recording) - фото 3
0821797242813, Виниловая пластинка Grateful Dead, Workingman&#039;s Dead (Original Master Recording) - фото 4
0821797242813, Виниловая пластинка Grateful Dead, Workingman&#039;s Dead (Original Master Recording) - фото 5
0821797242813, Виниловая пластинка Grateful Dead, Workingman&#039;s Dead (Original Master Recording) - фото 6
0821797242813, Виниловая пластинка Grateful Dead, Workingman&#039;s Dead (Original Master Recording) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0821797242813, Виниловая пластинка Grateful Dead, Workingman&#039;s Dead (Original Master Recording) - фото 1
  • 0821797242813, Виниловая пластинка Grateful Dead, Workingman&#039;s Dead (Original Master Recording) - фото 2
  • 0821797242813, Виниловая пластинка Grateful Dead, Workingman&#039;s Dead (Original Master Recording) - фото 3
  • 0821797242813, Виниловая пластинка Grateful Dead, Workingman&#039;s Dead (Original Master Recording) - фото 4
  • 0821797242813, Виниловая пластинка Grateful Dead, Workingman&#039;s Dead (Original Master Recording) - фото 5
  • 0821797242813, Виниловая пластинка Grateful Dead, Workingman&#039;s Dead (Original Master Recording) - фото 6
  • 0821797242813, Виниловая пластинка Grateful Dead, Workingman&#039;s Dead (Original Master Recording) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667339
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Grateful Dead - Workingman's Dead (Analogue, Original Master Recording) (0821797242813) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grateful Dead - Workingman's Dead (Analogue, Original Master Recording) (0821797242813) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Grateful Dead / Workingmans Dead (2LP). Добро пожаловать в удивительный мир музыки и винила с виниловой пластинкой Grateful Dead / Workingmans Dead. Этот альбом является настоящим шедевром, который соединяет элементы рок-н-ролла, фолка и кантри. Workingmans Dead - это двойной альбом, который стал монументальным достижением в истории музыки. Мелодичность и гармония этой записи заставляют вас перенестись в другой мир, наполненный песнями, рассказывающими истории о жизни, любви и приключениях. На этой пластинке вы найдете такие незабываемые треки, как Uncle Johns Band, Casey Jones и Dire Wolf. Музыка Grateful Dead пронизана эмоциональностью и состраданием, их тексты переносят вас в мир глубоких чувств и размышлений. Купить виниловую пластинку Grateful Dead / Workingmans Dead - значит окунуться в музыкальное путешествие, которое запомнится на всю жизнь. Позвольте себе испытать непередаваемые эмоции и насладиться звучанием этой виниловой пластинки, которая станет настоящим сокровищем вашей коллекции.

Отзывы о товаре Grateful Dead - Workingman's Dead (Analogue, Original Master Recording) (0821797242813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Виниловая пластинка Grateful Dead / Workingmans Dead (2LP). Добро пожаловать в удивительный мир музыки и винила с виниловой пластинкой Grateful Dead / Workingmans Dead. Этот альбом является настоящим шедевром, который соединяет элементы рок-н-ролла, фолка и кантри. Workingmans Dead - это двойной альбом, который стал монументальным достижением в истории музыки. Мелодичность и гармония этой записи заставляют вас перенестись в другой мир, наполненный песнями, рассказывающими истории о жизни, любви и приключениях. На этой пластинке вы найдете такие незабываемые треки, как Uncle Johns Band, Casey Jones и Dire Wolf. Музыка Grateful Dead пронизана эмоциональностью и состраданием, их тексты переносят вас в мир глубоких чувств и размышлений. Купить виниловую пластинку Grateful Dead / Workingmans Dead - значит окунуться в музыкальное путешествие, которое запомнится на всю жизнь. Позвольте себе испытать непередаваемые эмоции и насладиться звучанием этой виниловой пластинки, которая станет настоящим сокровищем вашей коллекции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grateful Dead - Workingman's Dead (Analogue, Original Master Recording) (0821797242813) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 8990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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